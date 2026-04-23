Las tres razones por las que el Málaga-Castellón es un partido 'de Primera'

Hay partidos que valen tres puntos y otros que, además, parecen de una categoría más alta. El Málaga CF-CD Castellón de este próximo sábado en La Rosaleda pertenece a ese segundo grupo.

El CD Castellón, cuarto con 61 puntos, se presenta en un campo grande, ante un rival directo y en una noche que se ha ido cargando de detalles que recuerdan más a una eliminatoria de ascenso a Primera División que a una jornada más de LaLiga Hypermotion. El partido se disputa el sábado 25 de abril del 2026, a las 21.00 horas en La Rosaleda.

1. Los casi 500 del Castellón: una marea albinegra para empujar en un duelo directo

La primera razón está en la grada visitante. El Castellón no viajará solo. La previsión es la de un desplazamiento potente, con cerca de 500 aficionados albinegros en Málaga para acompañar al equipo en uno de los partidos más marcados del tramo final. El club ha vendido 359 entradas, a los que hay que añadir los rezagados de última hora.

El club castellonense puso a la venta las entradas visitantes a 20 euros, de forma exclusiva para abonados y poseedores del Carnet Albinegre, en una muestra más de que el entorno ha entendido que el equipo se juega mucho más que una jornada liguera corriente. En clave orellut, ese respaldo convierte la noche en una cita de club grande.

2. Casi lleno en La Rosaleda: un escenario de fútbol grande

La segunda razón es el continente. La Rosaleda apunta al casi lleno para un encuentro que el propio Málaga ha presentado como una noche especial, con muy pocas entradas disponibles y la sensación de que el estadio volverá a ejercer de jugador número 12. No es un detalle menor: jugarse tanto en un campo con esa atmósfera dispara la dimensión del partido.

El Castellón llega, además, a una plaza con aroma histórico, de esas que obligan a competir bien, a aguantar los nervios y a saber moverse en ambiente grande. Todo eso también acerca el partido a una escena de Primera. Quedan menos de 200 entradas, con varias zonas ya sin sitio.

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3. Paella, recibimiento y corteo: la ciudad también entra en juego

La tercera razón está en la previa. Alrededor del encuentro se ha ido formando en Málaga un clima de día grande, con ambiente desde horas antes, planes de convivencia y una puesta en escena propia de las citas señaladas.

En ese contexto encajan lo que se espera en las horas previas:

la paella (14.00 horas).

el recibimiento al equipo local (19.00 horas).

al equipo local el corteo (20.00 horas) que se espera en las horas previas.

Señales inequívocas de que el partido ha desbordado ya lo puramente deportivo para convertirse en un acontecimiento de ciudad. No es casualidad: cuando dos equipos de la zona alta se cruzan con tanto en juego, la afición también compite. Y ese pulso ambiental empuja el Málaga-Castellón hacia una dimensión mayor.

Además, en Málaga ya se ha destacado estos días el peso de la afición y hasta el impacto en el ambiente de La Rosaleda.

Por eso el Málaga-Castellón huele a Primera. Por el contexto clasificatorio, por el escenario y por la respuesta de las dos aficiones. Pero, sobre todo en clave albinegra, por una imagen que resume muy bien lo que está en juego: 500 seguidores del Castellón apretando lejos de Castalia para sostener a un equipo que se ha ganado el derecho a pelear por algo grande.

Cuando un partido moviliza así, ya no parece uno más. Parece uno de esos que dejan huella.