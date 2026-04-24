Altas, bajas y alineaciones probables en el Málaga-Castellón
Duelo entre aspirantes en La Rosaleda (sábado, 21.00 horas) con bajas de peso en ambos equipos
/ EFE
El CD Castellón visita al Málaga CF en uno de los partidos más atractivos de la jornada. La Rosaleda alberga, el sábado a las 21.00 horas, un duelo directo entre aspirantes al ascenso. Los dos equipos, que comienzan la jornada en puestos de play-off, llegan a la cita con importantes bajas.
El Málaga
En el caso del Málaga, que solo ha perdido un partido en casa en toda la Liga (en septiembre), el entrenador Juan Francisco Funes, cuenta con varias bajas importantes, las de los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, sancionados por acumulación de amonestaciones y expulsión ante el Almería, respectivamente; y el mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, que continúan lesionados.
Ante estas adversidades, tiene muchas opciones de ser titular el mediocentro Aaron Ochoa, que podría formar junto a Carlos Dotor e Izan Merino en esa parcela del campo.
También Funes tiene la opción de alinear a dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, como ha ocurrido en diferentes encuentros ligueros.
El Castellón
El técnico Pablo Hernández tiene dos ausencias importantes para esta jornada y ambos por sanción. Ni Alberto Jiménez ni Beñat Gerenabarrena están a su disposición ya que deben cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que Agustín Sienra regresaría al eje de la defensa y Ronaldo Pompeu podría acompañar a Diego Barri en el centro del campo, aunque también podría partir como titular Marc Doué.
En el Castellón regresa Jérémy Mellot al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción y una de las dudas está en la banda izquierda donde Pablo Hernández podría dar entrada a Brian Cipenga, lo que dejaría a Adam Jakobsen en el banquillo.
Alineaciones probables:
Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Joaquín, Izan Merino, Dotor, Aaron Ochoa; Niño y Chupete.
Castellón: Matthys; Mellot, Brignani, Sienra, Alcázar; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Cipenga o Jakobsen, Calatrava y Camara.
Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).
Estadio: La Rosaleda (Málaga).
Hora: 21.00.
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