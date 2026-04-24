¿Y si sí…?: La bufanda de la ilusión, disponible con ‘Mediterráneo’

Hay frases que nacen en frío, casi sin pretensión. Y hay frases que, sin saber muy bien cómo, terminan prendiendo en toda una afición. «¿Y si sí…?» es ya mucho más que una respuesta de Diego Barri: es el latido de un final de temporada, un guiño cómplice entre vestuario y grada, y ahora también una bufanda que se ha convertido en símbolo del momento que vive el CD Castellón.

La historia se remonta a una rueda de prensa de finales de enero, en la que el centrocampista, con los pies en el suelo pero sin renunciar al sueño, puso palabras a lo que muchos sentían y empezaban a expresar en las redes sociales: el ascenso es complicado, sí… pero, ¿y si sí? Aquella mezcla de prudencia y ambición conectó de inmediato con la afición orellut.

Tras aquella rueda de prensa, un aficionado de Castellón tuvo la idea de hacer banderas con la frase e impulsar una campaña en los balcones de la ciudad; ese gesto espontáneo fue creciendo entre la afición hasta trascender y acabar convirtiéndose en la bufanda que hoy ya identifica este tramo final de temporada, y que a partir del sábado se puede conseguir en los quioscos junto al periódico Mediterráneo.

Y es que el fenómeno ha seguido evolucionando hasta generar una comunidad propia en redes, con una cuenta de Instagram bajo el nombre «¿Y si sí…?», que refleja perfectamente hasta dónde ha llegado la idea y cómo ha conectado con la afición. Un producto sencillo, pero cargado de significado. Hoy, esa bufanda no solo abriga en el SkyFi Castalia: emociona.

De Morella a Gijón

Javier Ortí, impulsor de la bufanda, empresario morellano y confeso orellut, se desplazó hasta Gijón para acompañar al equipo. Allí, en el hotel de concentración, tuvo la oportunidad de compartir su creación con los protagonistas: regaló bufandas tanto a Barri como a miembros del staff.

Orelluts, junto a Diego Barri, con la bufanda del ¿Y si sí? / Mediterráneo

Aquel gesto, sencillo pero cargado de ilusión, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la bufanda ha pasado a formar parte de las celebraciones del equipo. El propio Barri no ha dudado en mostrarla en un guiño que no ha tardado en amplificarse cuando el club también compartió el momento, sellando así una conexión entre plantilla, entidad y pequeña empresa.

El accesorio se ha convertido en objeto de deseo y ahora se podrá adquirir con este diario. Desde la empresa impulsora, Jesman, destacan el respaldo recibido: «Que el jugador y el club hayan valorado la idea es gratificante para nosotros. Somos una empresa pequeña, lejos de las grandes firmas deportivas, pero iniciativas así nos dan vida», explican. «Es bonito ver que el CD Castellón tiene esa sensibilidad con proyectos artesanales».