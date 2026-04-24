Castellón B, Olot, Barbastro e Ibiza: sólo dos de ellos se salvarán de la ‘quema’ en Segunda RFEF

Dos jornadas, seis puntos en juego. Y punto final a la fase regular en Segunda Federación. El CD Castellón B, que solo ha ganado cinco de los 21 últimos puntos, se juega prácticamente toda la temporada este domingo (12.00 horas) en el campo de la UD Barbastro. De ganar o empatar dependerá de sí mismo para jugárselo todo en la última jornada en Gaetà Huguet en la última jornada. Si no puntúa, no dependerá de sí mismo y el descenso o el ‘play-out’ le perseguirá hasta el último minuto.

Y es que el equipo de Óscar López se ha desmoronado en las últimas jornadas. En los siete últimos encuentros sólo ha sido capaz de ganar uno, en el campo del Espanyol B (2-4). De ahí que no tenga asegurada la permanencia a falta de dos partidos. El filial albinegro (39 puntos), más Olot (39), Barbastro (37) e Ibiza IP (36) se lo juegan todo en dos partidos: solo dos se salvarán de la quema, otro jugará el ‘play-off’ por la permanencia (eliminatoria a doble partido) y el otro descenderá automáticamente a Tercera.

Los futbolistas del Castellón B, entrenando en Gaetà Huguet / Juan F. Roca

Este domingo a las 12.00 horas se juegan los duelos Barbastro-Castellón B, Reus-Olot e Ibiza-Andratx, y para la última jornada del 3 de mayo Olot-Valencia Mestalla, Ibiza-Poblense, Castellón B-Girona B y Sant Andreu-Barbastro.

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Y encima, bajas

Las secuelas del duro varapalo recibido el pasado sábado ante el Valencia Mestalla (0-4), son tres bajas significativas para la final de Barbastro: el delantero Rubén Catalá, el extremo Nico Font y el mediocentro Enric Gisbert, por sanción, se perderán la cita. Regresarán, atrás cumplir la sanción, Zom a Zom y José Nadal.