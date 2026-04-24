El Eibar añade pimienta al 'supersábado' de la Segunda División

Más emoción en la zona alta de Segunda División. Este viernes, Jon Bautista dio el triunfo al Eibar en Albacete (0-3) gracias a un triplete que permite al conjunto blaugrana dormir en zona de 'play-off' de ascenso a la máxima categoría, lo opuesto a un Albacete que tendrá que seguir remando para lograr la salvación matemática en Segunda. El Eibar añade 'pimienta' a un sábado con dos partidazos entre rivales directos: Burgos-Dépor y Málaga-Castellón.

El doble duelo del sábado

En el enfrentamiento entre Burgos y Deportivo, este sábado a las 18.30 horas en El Plantío, los locales quieren amarrar cuanto antes un puesto de promoción antes de plantearse el reto del ascenso, que sí tienen a la mano los visitantes, segundos en la tabla.

El objetivo es el mismo, el ascenso a Primera, entre dos equipos separados por cuatro puntos, pero el Burgos (60) llega tras la derrota en Castellón en la última jornada (3-1), aunque con la confianza de una dinámica reciente positiva.

Su entrenador, Luis Miguel Ramis, ha garantizado que el equipo mantiene intacta su mentalidad competitiva y destacado la necesidad de gestionar bien los esfuerzos durante este tramo decisivo de la competición, frente a un Deportivo (64) en alza, con capacidad para competir hasta el final.

Con seis jornadas aún por disputarse, y con la única baja de Lizancos para este compromiso, el Burgos mantiene intactas sus aspiraciones y no renuncia a pelear por objetivos ambiciosos y son conscientes de que ellos son su juez en esta temporada.

"Dependemos de nosotros mismos", ha subrayado Ramis, quien también dejó abierta la puerta a soñar con el ascenso porque no hay "nada que perder y mucho que ganar".

El Dépor

Por su parte, el Dépor encara un examen ante un equipo rocoso, difícil de superar. Será una prueba de fuego para el ataque blanquiazul, que estará liderado nuevamente por Yeremay Hernández, quien ya fue decisivo ante el Mirandés en su vuelta a la titularidad.

El Dépor llega lanzado tras encadenar siete jornadas sin perder, pero su rival no pierde en su estadio un partido liguero desde el 8 de diciembre -ante el Albacete por la mínima-. En juego también estará el ‘goal-average’ particular tras el empate sin goles en el duelo de Riazor.

Hidalgo medita dar continuidad al once que alineó el pasado lunes, con Riki y Mario Soriano en la zona de creación y el belga Lucas Noubi formando pareja con Loureiro en el centro del eje defensivo. Yeremay, tras dejar atrás su lesión de pubis, estará arropado por Luismi Cruz y el joven Nsongo en la línea de ataque.

Alineaciones probables Burgos: Cantero, Buñuel, David González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Appin, Curro y Fer Niño. RC Deportivo: Álvaro Ferllo: Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Alti, Riki, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo.

El Málaga-Castellón

Después, el sábado a partir de las 21.00 horas, Málaga y Castellón dirimen en La Rosaleda un duelo entre dos de los equipos revelación y rivales directos.

El Málaga se mantiene como uno de los equipos más fuertes como local, con una sola derrota por el momento ante el Cádiz (0-1) el pasado mes de septiembre, y sus números se traducen en once triunfos y seis empates.

El técnico del Málaga , Juan Francisco Funes, cuenta con varias bajas importantes, las de los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, sancionados por acumulación de amonestaciones y expulsión ante el Almería, respectivamente; y el mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, que continúan lesionados.

El Castellón encadena seis jornadas sin perder que le han permitido recuperar la cuarta posición en la clasificación y aventaja en un punto al Málaga, que tampoco quiere perder comba con los equipos que les preceden en la clasificación.

Galería | El CD Castellón prepara el duelo contra el Málaga / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El técnico Pablo Hernández tiene dos ausencias importantes para esta jornada y ambos por sanción. Ni Alberto Jiménez ni Beñat Gerenabarrena están a su disposición ya que deben cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que Agustín Sienra regresaría al eje de la defensa y Ronaldo Pompeu podría acompañar a Diego Barri en el centro del campo, aunque también podría partir como titular Marc Doué. En el Castellón regresa Jérémy Mellot al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción.