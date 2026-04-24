Funes, entrenador del Málaga: "El Castellón es una locura a balón parado"

Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga, analizó este viernes al Castellón, al que se medirá el sábado en La Rosaleda. El preparador andaluz destacó el potencial a pelota parada del equipo de Pablo Hernández.

«Es muy poderoso a nivel ofensivo, es una locura a balón parado. Le han hecho solo un gol en saque de esquina. Te echas las manos a la cabeza. Solo dos en faltas a nivel defensivo. Ser capaces a balón parado es un reto», dijo Funes, que cogió las riendas del primer equipo en noviembre, procedente del filial, y ha llevado al Málaga hasta la zona alta.

«El Castellón es un equipo que te somete, te domina en pasillos interiores. Cuando más suframos, pueden ser los momentos que más cerca estemos del gol. En esa dificultad en la que te meten en tu campo, hay que ser pacientes y pensar que recuperar ahí puede darnos armas. Somos fiables en transición», añadió Funes.

Proyectos que crecen

Funes fue preguntado por el crecimiento parejo de ambos clubs, que subieron la misma temporada desde Primera RFEF. "También hemos visto a un gran Córdoba desde que ascendió junto a nosotros. Más que lo que puedan aportar los fichajes, mantener una base sólida es vital. Tanto su proyecto como el nuestro ejemplifican bien lo que estamos hablando y ojalá haya cambios de categoría para ambos", comentó.

"Es un partido modelo de playoff, tiene todos los ingredientes. No podemos esquivar esa importancia. Vamos a vivir muchas más finales y todas tienen gran trascendencia. Este partido no es definitivo. No entendemos que sea una final", subrayó el míster del Málaga.