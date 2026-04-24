Precedentes | CD Castellón: Vidas (casi) paralelas con el Málaga

La Rosaleda de Málaga, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español, aguarda al CD Castellón. Los albinegros y los blanquiazules llevan vidas (casi) paralelas en los últimos años: subieron juntos en 2024, lograron la permanencia en 2025 y han dado un salto de calidad en sus aspiraciones en el 2026.

La de mañana será la sexta visita del CD Castellón al Málaga CF. Cuatro de las anteriores fueron en Segunda División, con un balance de un empate y tres derrotas para los orelluts. La última fue hace justo un año, el 27 de abril del 2025. El equipo entrenado por Johan Plat cayó derrotado por la mínima (1-0, Chupe). Formó con Gonzalo Crettaz, Chirino, Escobar, Alberto, Jozhua, Van den Belt, Moyita, Suero, Raúl Sánchez, Cala y Camara. Desde el banquillo salieron Mabil, Willems, De Miguel, Markanich y Lottin.

El gol de Manu Sánchez

La única victoria a domicilio contra el actual Málaga fue en Primera RFEF. El equipo de Dick Schreuder logró un triunfo importante cara al ascenso, en enero del 2024 (0-1, Manu Sánchez). También cabe recordar que la Rosaleda fue el escenario del play-off de ascenso del 2020, condicionado por la pandemia de la covid, y que culminó en ascenso albinegro contra el Cornellà. Asimismo, el Castellón visitó Málaga para jugar contra el filial, el Atlético Malagueño, con victoria en Segunda en 2006 y empate en el play-off a Segunda B en 2016.

Antes, desde los años 40, el Castellón visitó al CD Málaga, tanto en Primera como en Copa y Segunda División, con un balance de tres victorias, siete empates y 13 derrotas. También en Málaga perdió una eliminatoria por la permanencia en Segunda en 1958.