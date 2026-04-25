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Directo Málaga-Castellón: ¡once muy ofensivo de Pablo Hernández para asaltar La Rosaleda!

El conjunto albinegro tratará de sumar tres puntos vitales que le permitan permanecer en el play-off de ascenso

El Málaga-Castellón, en directo

El Málaga-Castellón, en directo / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Nuevo enfrentamiento directo para el CD Castellón. En este caso será en La Rosaleda y ante el Málaga, actual sexto clasificado. Los de Pablo Hernández, que acumulan cinco encuentros sin conocer la derrota, presentan las bajas de Alberto Jiménez y Beñat Gerenabarrena por acumulación de tarjertas, pero recuperan a Jéremy Mellot. Además, el cuadro albinegro buscará sumar unos tres puntos, después de más de dos meses sin hacerlo fuera de casa, que le permitan continuar, como mínimo, en puestos de play-off.

Puedes seguir el encuentro en el directo de Mediterráneo.

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