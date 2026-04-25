Directo Málaga-Castellón: ¡once muy ofensivo de Pablo Hernández para asaltar La Rosaleda!

Nuevo enfrentamiento directo para el CD Castellón. En este caso será en La Rosaleda y ante el Málaga, actual sexto clasificado. Los de Pablo Hernández, que acumulan cinco encuentros sin conocer la derrota, presentan las bajas de Alberto Jiménez y Beñat Gerenabarrena por acumulación de tarjertas, pero recuperan a Jéremy Mellot. Además, el cuadro albinegro buscará sumar unos tres puntos, después de más de dos meses sin hacerlo fuera de casa, que le permitan continuar, como mínimo, en puestos de play-off.

Puedes seguir el encuentro en el directo de Mediterráneo.

Hermandad entre las aficiones de ambos equipos en una previa multitudinaria a la altura del gran enfrentamiento que vamos a presenciar.

ENCUESTA. Os preguntamos a la afición albinegra qué le parece la alineación del Castellón para este enfrentamiento directo ante el Málaga.

LAS PALABRAS DE PABLO. Puedes leer las declaraciones del técnico del Castellón en la previa del encuentro pinchando a continuación. Galería | El CD Castellón prepara el duelo contra el Málaga / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

ALINEACIÓN DEL MÁLAGA. Este es el once del cuadro andaluz . Funes apuesta por su 4-4-2 clásico con Chupe y Ochoa como referencias.

RECIBIMIENTO DEL MÁLAGA. Estas son las imágenes del recibimiento que ha realizado la afición del Málaga a sus jugadores para darle el apoyo necesario para el vital encuentro frente al CD Castellón.

ONCE INICIAL. Pablo Hernández saca un once totalmente ofensivo con un solo pivote, Diego Barri, e introduce a Cipenga por Ronaldo Pompeu respecto al once esperado.

LA LLEGADA DEL CASTELLÓN. Este ha sido el momento en el que el conjunto albinegro ha entrado en el recinto de La Rosaleda con el apoyo de los seguidores albinegros que se han desplazado a Málaga.

Llega el Castellón a La Rosaleda una hora y media antes de que comience el encuentro. Los futbolistas albinegros, con caras concentradas, se dirigen a su vestuario.

El enfrentamiento directo que se disputaba a las 18:30 horas entre el Burgos y Deportivo de la Coruña ha concluído con un empate (1-1) al término del primer tiempo.