Pablo Hernández, después del Málaga-Castellón: "Esta victoria significa mucho anímicamente"

El CD Castellón sumó un triunfo de gran valor en su visita a La Rosaleda después de lograr remontar el tanto inicial de Chupe. El hombre del encuentro fue Álex Calatrava que anotó un hat-trick en 50 minutos para voltear el 1-0 al 1-3 en el minuto 77'. Pablo Hernández destacó el gran segundo tiempo de sus jugadores que fueron superiores y tuvieron más acierto para llevarse tres puntos que permiten al cuadro albinegro dormir a un punto del ascenso directo.

Puedes leer las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

"En la primera parte ellos han sido superiores y en la segunda nosotros hemos conseguido ser dominantes. En el primer tiempo hemos salido con un sistema muy ofensivo, fallo mío, y nos ha costado encontrar nuestro juego. Nos han sabido presionar y hemos sufrido en la primera parte, sin ocasiones claras, pero sí que muchas llegadas a nuestra portería. En el segundo tiempo, el cambio de sistema nos ha dado mucho más balón y balance defensivo. Nos ha permitido crear ocasiones y han llegado los dos goles. Sabíamos que al final habría momentos de sufrimiento. Ha sido un gran partido, con una parte para cada equipo. Nosotros hemos tenido más acierto y nos hemos llevado los tres puntos.

Partidazo de Cala

Sabemos lo que significa Cala para nosotros y la importancia que tiene en nuestro equipo. No solo por los goles de esa temporada, sino por el trabajo. Se deja todo en el campo. Aparte de todos esos datos que tiene en el apartado ofensivo, nos da mucho en la presión. Es el primero que corre para comenzar la presión. Es un jugador vital para nosotros y me alegro de que haya recibido esa recompensa.

¿Es un golpe sobre la mesa?

Tengo la sensación de que son tres puntos importantes, pero no definitivo para ninguno de los dos equipos. Tanto nosotros como el Málaga estamos haciendo una campaña increíble, obviamente este partido era importante porque encima les hemos ganado el gol average, pero quedan aún cinco jornadas con enfrentamientos directos y cada semana será una guerra. Va a haber mucho cambio de posiciones porque la diferencia es mínima entre el play-off. Es una victoria muy importante, pero no definitiva.

Álex Calatrava festejando con Jéremy Melot / LaLiga

El cambio de Ronaldo al descanso

Con balón nos ha dado mucho porque hemos encontrado mucho más juego por dentro. En la primera parte el Málaga nos presionaba bien y nos obligaba a jugar en largo por los costados y es algo que nosotros no solemos hacer y no nos gusta. Ronaldo nos ha dado esa pausa y ese saber estar. Nos ha sentado bien y en la segunda parte se ha visto otro equipo.

Ser el segundo equipo que gana en La Rosaleda

Esta victoria significa mucho anímicamente. Sabemos de la dificultad de ganar aquí porque solo habían perdido un partido. Da gusto venir a jugar aquí con el ambiente que hay, la afición y el fútbol alegre que propone el Málaga. Sabíamos que iba a ser complicado, pero que si sacábamos nuestra mejor versión, tendríamos nuestras opciones.

Gran encuentro de Cipenga

Cipenga está haciendo una temporada muy buena. Es un jugador muy desequilibrante que condiciona mucho a los rivales porque le conocen y siempre atrae a un defensor más. Hoy creo que ha hecho un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, porque en la primera le ha costado un poco.

Brian Cipenga regresó a la titularidad en el día de hoy / LaLiga

El planteamiento inicial

Es un sistema que hemos utilizado en algunos partidos. Sabiendo que el Málaga iba a salir con dos delanteros, pensamos que con un mediocentro sería suficiente para la salida de balón. Pero es verdad que nos ha costado. No nos hemos encontrado cómodos y por eso el cambio al descanso.

Su opinión del penalti

No he hablado con él sobre la mano. La he visto en la pantalla pequeña, pero no muy bien. Es difícil de valorar porque el criterio durante la temporada no ha sido el mismo. Hasta que no la vea bien, no puedo opinar.