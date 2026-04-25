La previa | El CD Castellón B quiere ganar en Barbastro y asegurar la permanencia
Se la juega este domingo contra un rival directo con la ausencia de tres titulares por sanción (12.00 horas)
La permanencia se juega en tierras oscenses. En Barbastro. Allí el CD Castellón B se juega este domingo, como aquel que dice, el ser o no ser en Segunda Federación. Se juega tres puntos que podrían ser definitivos para salvar la categoría. Pero no será fácil ganar allí donde a los albinegros les espera un auténtico infierno porque los locales se juegan el ser o no ser. Esa es la cuestión. El partido arrancará a las 12.00 horas. En la primera vuelta los oscenses se impusieron en Gaetà Huguet (1-3). El partido lo dirigirá el segoviano Ángel Manso Rojas.
Y lo que le faltaba para el euro a la escuadra castellonense. Se afrontará este partido con tres bajas muy importantes por sanción: el centrocampista Enric Gisbert, el extremo Nico Font y el delantero Rubén Catalá. Casi nada. Más problemas de los esperados para afrontar esta cita tan importante y decisiva. El resto de los efectivos están a disposición del técnico Óscar López.
Quedará un último cartucho
Pase lo que pase en el Municipal de Barbastro, quedará la última jornada que se disputará integra el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, pero igual se afronta sin depender de sí mismo. Igual el partido de Girona B se tiene que ganar sí o sí, y esperar que acompañen uno o dos marcadores, pero vistos los enfrentamientos, uno no se puede fiar de nadie ni de nada.
El problema de esta CD Castellón B que, ojo, porque es más fiable como visitante que en casa, es que sólo ha sido capaz de ganar cinco de los 21 últimos puntos, cayendo estrepitosamente frente a rivales directos en la lucha por la permanencia. Dando vida a rivales y complicándose la situación mucho más de la cuenta.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, Sellés, Alcira; Jacobo de Oro, Gabarri, Montero, Terma; Carlos Segura, Miguelón e Isi Angulo.
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo