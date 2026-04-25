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La previa | El CD Castellón B quiere ganar en Barbastro y asegurar la permanencia

Se la juega este domingo contra un rival directo con la ausencia de tres titulares por sanción (12.00 horas)

Miguelón Ferrer apunta a ocupar la posición de delantero centro en Barbastro.

Miguelón Ferrer apunta a ocupar la posición de delantero centro en Barbastro. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

La permanencia se juega en tierras oscenses. En Barbastro. Allí el CD Castellón B se juega este domingo, como aquel que dice, el ser o no ser en Segunda Federación. Se juega tres puntos que podrían ser definitivos para salvar la categoría. Pero no será fácil ganar allí donde a los albinegros les espera un auténtico infierno porque los locales se juegan el ser o no ser. Esa es la cuestión. El partido arrancará a las 12.00 horas. En la primera vuelta los oscenses se impusieron en Gaetà Huguet (1-3). El partido lo dirigirá el segoviano Ángel Manso Rojas.

Charbel apunta a regresar al once titular para jugar de central junto a David Sellés.

Charbel apunta a regresar al once titular para jugar de central junto a David Sellés. / Juan Francisco Roca

Y lo que le faltaba para el euro a la escuadra castellonense. Se afrontará este partido con tres bajas muy importantes por sanción: el centrocampista Enric Gisbert, el extremo Nico Font y el delantero Rubén Catalá. Casi nada. Más problemas de los esperados para afrontar esta cita tan importante y decisiva. El resto de los efectivos están a disposición del técnico Óscar López.

Quedará un último cartucho

Pase lo que pase en el Municipal de Barbastro, quedará la última jornada que se disputará integra el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, pero igual se afronta sin depender de sí mismo. Igual el partido de Girona B se tiene que ganar sí o sí, y esperar que acompañen uno o dos marcadores, pero vistos los enfrentamientos, uno no se puede fiar de nadie ni de nada.

El equipo ha trabajado muy intenso esta semana para preparar bie esta cita.

El equipo ha trabajado muy intenso esta semana para preparar bie esta cita. / Juan Francisco Roca

El problema de esta CD Castellón B que, ojo, porque es más fiable como visitante que en casa, es que sólo ha sido capaz de ganar cinco de los 21 últimos puntos, cayendo estrepitosamente frente a rivales directos en la lucha por la permanencia. Dando vida a rivales y complicándose la situación mucho más de la cuenta.

Noticias relacionadas y más

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, Sellés, Alcira; Jacobo de Oro, Gabarri, Montero, Terma; Carlos Segura, Miguelón e Isi Angulo.

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