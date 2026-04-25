La previa | El CD Castellón B quiere ganar en Barbastro y asegurar la permanencia

La permanencia se juega en tierras oscenses. En Barbastro. Allí el CD Castellón B se juega este domingo, como aquel que dice, el ser o no ser en Segunda Federación. Se juega tres puntos que podrían ser definitivos para salvar la categoría. Pero no será fácil ganar allí donde a los albinegros les espera un auténtico infierno porque los locales se juegan el ser o no ser. Esa es la cuestión. El partido arrancará a las 12.00 horas. En la primera vuelta los oscenses se impusieron en Gaetà Huguet (1-3). El partido lo dirigirá el segoviano Ángel Manso Rojas.

Charbel apunta a regresar al once titular para jugar de central junto a David Sellés. / Juan Francisco Roca

Y lo que le faltaba para el euro a la escuadra castellonense. Se afrontará este partido con tres bajas muy importantes por sanción: el centrocampista Enric Gisbert, el extremo Nico Font y el delantero Rubén Catalá. Casi nada. Más problemas de los esperados para afrontar esta cita tan importante y decisiva. El resto de los efectivos están a disposición del técnico Óscar López.

Quedará un último cartucho

Pase lo que pase en el Municipal de Barbastro, quedará la última jornada que se disputará integra el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, pero igual se afronta sin depender de sí mismo. Igual el partido de Girona B se tiene que ganar sí o sí, y esperar que acompañen uno o dos marcadores, pero vistos los enfrentamientos, uno no se puede fiar de nadie ni de nada.

El equipo ha trabajado muy intenso esta semana para preparar bie esta cita. / Juan Francisco Roca

El problema de esta CD Castellón B que, ojo, porque es más fiable como visitante que en casa, es que sólo ha sido capaz de ganar cinco de los 21 últimos puntos, cayendo estrepitosamente frente a rivales directos en la lucha por la permanencia. Dando vida a rivales y complicándose la situación mucho más de la cuenta.

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, Sellés, Alcira; Jacobo de Oro, Gabarri, Montero, Terma; Carlos Segura, Miguelón e Isi Angulo.