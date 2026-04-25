La previa del Málaga-Castellón | Examen de alto nivel en La Rosaleda

La recta final del campeonato reduce el margen de maniobra y eleva la exigencia para el CD Castellón, que esta noche en La Rosaleda afronta uno de los partidos más complicados de toda la temporada. Le aguarda el Málaga CF, rival directo en la zona alta y equipo fortísimo ante su afición. El cóctel reúne ingredientes de puro fútbol: ambientazo, lleno en las gradas y un reto monumental para los orelluts; ganar a un equipo que no pierde en casa desde el lejano septiembre, y lo hizo con otro entrenador.

Mucho ha cambiado todo para ambos planteles desde aquel partido de septiembre. El Cádiz ganó al Málaga en La Rosaleda y malaguistas y albinegros estaban muy lejos de la cabeza. Los dos han remontado en la tabla tras cambiar de entrenador, siguiendo esos caminos paralelos que recorren desde que se encontraran en Primera RFEF. Al ascenso de ambos le siguió la permanencia del curso pasado, y la licencia para soñar con lo máximo del actual año.

A la cita de este sábado llegan los dos con buen ánimo. El Málaga mantiene la moral intacta pese a la derrota postrera en Almería, que cortó una racha de nueve jornadas sin perder. Desde la llegada de Juan Francisco Funes, el rendimiento ha sido extraordinario, asido al talento joven que se expande por la plantilla. También llega en un momento interesante el Castellón de Pablo Hernández, que ha superado un valle de resultados y ha recuperado el juego y las sensaciones en las últimas semanas. Acumula seis envites sin perder.

Ausencias significativas

Eso sí, los entrenadores deberán gestionar bajas importantes. En el caso del Málaga, las de los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, sancionados, se unen a las del mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, que continúan lesionados.

Ante estas adversidades, según apuntan desde Málaga, tiene muchas opciones de ser titular el mediocentro Aarón Ochoa, que podría formar junto a Carlos Dotor e Izan Merino en esa zona del campo. También Funes tiene la opción de alinear a dos delanteros, Adrián Niño y Chupe, como ha ocurrido en diferentes encuentros ligueros.

Alineaciones probables: Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Joaquín, Izan Merino, Dotor, Aaron Ochoa; Niño y Chupete. Castellón: Matthys; Mellot, Brignani, Sienra, Alcázar; Barri, Ronaldo; Pablo Santiago, Cipenga o Jakobsen, Calatrava y Camara. Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Estadio: La Rosaleda (Málaga). Hora: 21.00.

En el bando albinegro, Pablo Hernández recupera a Mellot, que regresará al flanco derecho de la zaga, pero pierde a dos hombres fundamentales. El central Alberto Jiménez y el mediocentro Beñat Gerenabarrena están sancionados. La ausencia del primero la cubrirá Agustín Sienra y la del segundo invita a pensar en otra oportunidad para Ronaldo Pompeu en la medular. Por delante, los buenos minutos de Cipenga contra el Burgos invitan a pensar un salto a la titularidad, aunque tampoco parecería extraño que mantuviera el rol de refresco.

La afición albinegra, presente

Casi 400 aficionados orelluts arroparán al Castellón en las gradas. Toda ayuda será bienvenida: el Málaga anunció que ya no quedan entradas. Huele a play-off, y a primavera de emociones fuertes.