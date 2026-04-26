¿Y si sí?, la bufanda de la ilusión, triunfa en los quioscos de Castellón con 'Mediterráneo'

El Málaga-Castellón fue sin duda un partido de esos que hacen afición. El albinegrismo disfrutó de una victoria que sitúa al equipo de Pablo Hernández en una situación óptima para las últimas cinco jornadas. Durante todo el fin de semana, la ilusión con el Castellón ha sido palpable. También en los quioscos, con el lanzamiento de las bufandas con el lema ¿Y si sí?.

La bufanda, en Mario. / Toni Losas

Esta prenda, confeccionada por una empresa de Morella, se puede conseguir en los quioscos junto al periódico Mediterráneo, por tan solo 10 euros. Numerosos aficionados del Castellón ya la tienen en sus manos, preparada para lucirla en la próxima cita en el SkyFi Castalia: el sábado, contra el Córdoba, a las 18.30 horas.

La bufanda albinegra, en la papelería Milotxa. / GABRIEL UTIEL

El lema ¿Y si sí? nació en las redes sociales, lo continuó el futbolista Diego Barri y fue creciendo entre la afición hasta trascender y acabar convirtiéndose en la bufanda que hoy ya identifica este tramo final de temporada, y que se puede conseguir en los quioscos junto al periódico Mediterráneo.