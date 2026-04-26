CD Castellón | Voulgaris reclama un mayor nivel del arbitraje en Segunda División

El CD Castellón logró ayer una gran victoria frente al Málaga CF (2-3), que permite al cuadro albinegro mantenerse en la pelea por el ascenso directo. Una lucha muy igualada en la que cada factor puede resultar determinante para acabar —o no— ocupando las dos primeras plazas que otorgan el ascenso a Primera División. Uno de esos factores es el arbitraje, tema recurrente en las tertulias de este país por el bajo nivel ofrecido y la disparidad de criterios en acciones similares.

En el día de ayer, la polémica del partido entre Málaga y Castellón llegó con un penalti señalado a Chupe en el minuto 10 por una mano de Diego Barri tras un rebote, una acción que en muchas ocasiones no se ha sancionado como pena máxima. Una decisión que no gustó en la ciudad de La Plana ni entre sus aficionados, que se expresaron de forma masiva a través de las redes sociales.

Haralabos Voulgaris, presidente del CD Castellón, también quiso expresar en su cuenta de X (antiguo Twitter) su malestar con el nivel ofrecido por el colectivo arbitral: "Los árbitros y el VAR tienen que ser mejores, no perfectos, pero claramente mejores". No obstante, el máximo mandatario recalcó que no se trataba de un mensaje por una decisión puntual en contra de su equipo, sino que era "después de ver las decisiones arbitrales en los últimos dos meses que afectan a casi todos los equipos".

Además, Voulgaris se explicó argumentando que "los riesgos son demasiado altos para seguir viendo decisiones como esta semana tras semana, impactando a tantos equipos diferentes". También quiso mandar un mensaje a su equipo tras un triunfo que le permite colocarse a un punto del Deportivo y a tres del Almería en la pugna por el ascenso directo. "No podría estar más orgulloso de mis chicos. Entrar en ese estadio y ganar en esas circunstancias es verdaderamente inspirador", concluyó.

Pablo Hernández también se pronunció sobre la pena máxima señalada en contra de su equipo tras ser preguntado en sala de prensa. "No he hablado con él (el árbitro) sobre la mano. La he visto en la pantalla pequeña, pero no muy bien. Es difícil de valorar porque el criterio durante la temporada no ha sido el mismo. Hasta que no la vea bien, no puedo opinar", añadió el técnico castellonense.