La crónica | El CD Castellón B pierde ante la UD Barbastro y se complica la salvación (3-1)

Derrota en Barbastro y a sufrir. El CD Castellón B afrontará la última jornada sin depender de él para evitar disputar el ‘play-out’ por la permanencia. Tras caer en tierras oscenses ante un rival directo, ahora toca ganar o ganar al Girona B el próximo domingo en Gaetà Huguet, y esperar que el Olot empate o pierda en su campo ante un Valencia Mestalla que no se jugará nada. Así que poder se puede, pero los ‘orelluts’ no dependen de sí mismos para salvarse.

Jorge Domingo, extremo diestro del CD Castellón B intenta subir un balón. / CD Castellón

Un gol encajado antes de cumplirse el tercer minuto de partido y otro a falta de diez segundos para el descanso, echaron al traste las esperanzas del filial albinegro por puntuar en el campo del Barbastro. Los chavales de la escuadra castellonense tuvieron más posesión y tiraron más a portería, pero fallaron estrepitosamente en las dos áreas.

Y es que en dos saques de esquina el conjunto oscense encontró el camino del gol. El primero con una medio-chilena de Rodrigo Sanz (balón al palo y para dentro), y el segundo al filo del descanso con un testarazo limpio del central Mingote, sorprendiendo a toda la defensa albinegra.

El lateral Álex Alcira realiza el pase a un compañero durante el partido en Barbastro. / CD Castellón

Entre gol y gol, el CD Castellón tuvo mucha posesión avisó por mediación de Miguelón Ferrer (min. 5), Guillem Terma (min. 9) y Carlos Segura (min. 35), siendo esta última la más clara, marchándose el balón a córner rechazo por un defensa. Poco después el 2-0 fue el preámbulo del descanso.

Otros 45 minutos

En la segunda parte se esperaba el gol del filial albinegro para tener esperanzas de conseguir igualar el marcador, pero no se supieron transformar las ocasiones de Miguelón y de Marcos Montero. El 2-1 llegó en el minuto 87, de falta directa a cargo de Ismael Fadel. No quedaba mucho tiempo. En el descuento un penalti de Óscar Albiol sobre Ibra desencadenó en el 3-1 al anotar Toni Gabarre.

Con toto ello el próximo domingo, día 3 de mayo, se jugará los partidos CD Castellón B-Girona CF B y UE Olot-Valencia Mestalla. Al filial solo le vale ganar y que la UE Olot empate o pierda en cada ante el filial valencianista.

Ficha técnica:

-3- UD Barbastro: Raúl Cebollada; Alarcón, Mingotes, Derik, Sito; Isaac, Ibra, Isaac Nana (Hugo Bautista, min. 69), Rodrigo (Eder, min. 69); Toni Gabarre y Aaron Fernández (Kun, min. 69).

-1- CD Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo (Santamaría, min. 61), Sellés, Fadel, Alcira; Montero, Gabarri (Charbel, min. 79), Guillem Terma (Albiol, min. 70); Carlos Segura, Miguelón Ferrer (Josep Díaz, min. 61) y Dennis Almiñana (Isi Angulo, min. 46).

Goles: 1-0. Min. 3: Rodrigo. 2-0. Min. 44: Mingote. 2-1. Min. 87: Fadel. 3-1. Min. 90+4: Gabarre (p).

Árbitro: Ángel Manso Rojas (Segovia). Amonestó a lol locales Mingote e Isaac; y a los visitantes Alcira y Óscar Albiol.

Campo: Municipal de Barbastro.

Entrada: 1.800 espectadores.