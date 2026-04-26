La intrahistoria del Málaga-Castellón: 'buen rollo' entre aficiones, susto en la grada y la bufanda del ¿Y si sí?

El albinegrismo vivió una noche de las que hacen afición. Los más valientes acudieron hasta Málaga para arropar al equipo de Pablo Hernández. Los más osados, incluso, hicieron sonar el claxon de sus coches, en la capital de la Plana, tras la espectacular victoria del CD Castellón. La afición sueña con lo máximo en la recta final de la temporada después de lograr tres puntos en una cita con intrahistoria.

El día fue largo en Málaga. Los más afortunados aprovecharon para pasar allí todo el fin de semana. Otros, como los viajeros del autocar de la Fedpecas, hicieron ida y vuelta. La ida, con ilusión. La vuelta, con felicidad.

Albinegros en Málaga. / CD Castellón

En el bus de vuelta faltaron unas pocas personas. Una joven se sintió indispuesta, con mareos, en la grada visitante de La Rosaleda, y fue atendida en el estadio y trasladada a un hospital de Málaga, donde fue ingresada. Se espera que hoy pueda regresar, junto a sus acompañantes, a la capital de la Plana.

En Málaga, las dos aficiones convivieron sin incidentes. A ambas les une una larga amistad. No en vano, en los últimos años han ido de la mano: de Primera RFEF a Segunda, la permanencia del año pasado y el salto a las alturas del presente. Hubo convivencia pacífica en el recibimiento a los autobuses. Lógicamente, con mayoría por parte local.

Recibimiento al autobús, con la mascota local Super Boke. / Gregorio Marrero

El partido captó la atención de todo el albinegrismo. En Málaga (con más de 400 orelluts desplazados), en Castellón... y hasta en París, donde miembros de la Penya Albinegra de París se reunieron para ver la contienda en vivo.

La Penya Albinegra de París. / Mediterráneo

Entre la afición albinegra, además, se vieron algunas bufandas con el lema ¿Y si sÍ?. Cabe apuntar que esa bufanda, realizada en Morella, se puede conseguir en los quioscos junto al periódico Mediterráneo, por tan solo 10 euros.

La bufanda albinegra, en la papelería Milotxa. / GABRIEL UTIEL

Cuidado con los árbitros

Eso sí, la victoria albinegra no esconde cierta preocupación por los arbitrajes que está padeciendo esta temporada el Castellón. En esta ocasión, fue un penalti más que dudoso que le pitaron a Barri. Como ocurrió en la primera vuelta con un penalti inexplicable que le pitaron a Salva Ruiz, los albinegros tuvieron que remontar, y demostraron coraje frente a la adversidad. A ver si hasta el final de la temporada, el VAR y los árbitros sostienen un criterio claro.

Ayer, Bob Voulgaris, el presidente del CD Castellón, dio su opinión al respecto. Los árbitros y el VAR deben mejorar. Hay mucho en juego hasta el final.

El próximo partido

Como fuere, tras ganar en La Rosaleda (donde no ganaba nadie desde septiembre) el albinegrismo ya mira con ilusión la próxima cita. El Castellón recibirá el sábado al Córdoba en el SkyFi Castalia (18.30 horas). Otra ocasión para disfrutar el momento y arropar a los de Pablo.