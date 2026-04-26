El uno a uno del Málaga-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|7| Solvente en el juego aéreo. Tapó un par de tiros peligrosos en un tramo decisivo de la segunda mitad.

Mellot

|7| Notable en el regreso a la titularidad. Cerró el costado derecho, cortó centros afilados y evitó errores de bulto.

Brignani

|7| Sin Alberto, mantuvo un duelo de alto voltaje con Chupe, un delantero difícil de marcar. Sacó la papeleta adelante.

Sienra

|7| Contundente en el cruce, supo competir. Vio una amarilla por protestar y fue relevado casi al final.

Lucas Alcázar

|7| Muy exigido en el uno contra uno, se centró en la tarea defensiva. El Málaga atacó mucho por su costado.

Diego Barri

|8| Castigado con un penalti más que dudoso, sostuvo al equipo en el eje, ayudó a la zaga y distribuyó con criterio.

Pablo Santiago

|7| Mantuvo la atención y se esforzó en la segunda línea de presión, hasta que fue sustituido por Mabil antes del 1-2.

Cala

|9| Estelar y absolutamente diferencial. Marcó tres goles, agitó el ataque y trabajó a destajo.

Jakobsen

|8| Esta vez funcionó también en punta, en la segunda parte. Rozó el gol en un par de ocasiones y se vació.

Cipenga

|9| Dos grandes pases de gol a Cala. De menos a más, sus apariciones fueron devastadoras. Casi marca de cabeza.

Camara

|6| Sacrificado al descanso para cambiar el dibujo. Había peleado con los defensas rivales en la primera mitad.

También jugaron

Ronaldo | 7 |. Buen pie.

Mabil | 7 |. Participativo.

Raúl Sánchez | 5 |. En la punta.

Tincho | 6 |. Bullicioso.

Salva Ruiz | 6 |. Ayudó.