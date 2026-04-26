El uno a uno del Málaga-Castellón | Vota al mejor
Un hat-trick de Cala impulsa a los albinegros a la victoria en La Rosaleda
Matthys
|7| Solvente en el juego aéreo. Tapó un par de tiros peligrosos en un tramo decisivo de la segunda mitad.
Mellot
|7| Notable en el regreso a la titularidad. Cerró el costado derecho, cortó centros afilados y evitó errores de bulto.
Brignani
|7| Sin Alberto, mantuvo un duelo de alto voltaje con Chupe, un delantero difícil de marcar. Sacó la papeleta adelante.
Sienra
|7| Contundente en el cruce, supo competir. Vio una amarilla por protestar y fue relevado casi al final.
Lucas Alcázar
|7| Muy exigido en el uno contra uno, se centró en la tarea defensiva. El Málaga atacó mucho por su costado.
Diego Barri
|8| Castigado con un penalti más que dudoso, sostuvo al equipo en el eje, ayudó a la zaga y distribuyó con criterio.
Pablo Santiago
|7| Mantuvo la atención y se esforzó en la segunda línea de presión, hasta que fue sustituido por Mabil antes del 1-2.
Cala
|9| Estelar y absolutamente diferencial. Marcó tres goles, agitó el ataque y trabajó a destajo.
Jakobsen
|8| Esta vez funcionó también en punta, en la segunda parte. Rozó el gol en un par de ocasiones y se vació.
Cipenga
|9| Dos grandes pases de gol a Cala. De menos a más, sus apariciones fueron devastadoras. Casi marca de cabeza.
Camara
|6| Sacrificado al descanso para cambiar el dibujo. Había peleado con los defensas rivales en la primera mitad.
También jugaron
Ronaldo | 7 |. Buen pie.
Mabil | 7 |. Participativo.
Raúl Sánchez | 5 |. En la punta.
Tincho | 6 |. Bullicioso.
Salva Ruiz | 6 |. Ayudó.
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