Castellón B: la permanencia en 2ª RFEF, el 'play-out' o el descenso se jugará el domingo en 90 minutos

Lo tuvo todo a su favor y al final se le escapó de las manos. El CD Castellón B hace mes y medido dependía de sí mismo para ganar dos partidos y asegurar la permanencia en Segunda Federación y su incapacidad para sumar esos seis puntos le ha metido en un verdadero lío para la última jornada de liga donde todo es posible: salvarse, jugar el maldito ‘play-out’ o descender a Tercera Federación. Se lo jugará todo el equipo albinegro a 90 minuto este domingo contra el Girona B en Gaetà Huguet, a partir de las 12.00 horas. Jugará frente al filial del Girona y también en los partidos Ibiza-Porreres y Olot-Mestalla.

Semana intensa la que se espera en los entrenamientos del CD Castellón B. / Juan Francisco Roca

De los últimos cuatro partidos en casa, ganando dos hubiese tenido bastante para eludir cualquier peligro de última hora. Pero de esos 12 puntos sólo fue capaz de sumar uno, y dio vida a sus rivales directos. Entre esos encuentros estaba frente al descendido Porreres (1-3), el ascendido Sant Andreu (1-2), el salvado el pasado fin de semana Valencia Mestalla (0-4) y contra, ahora, un rival directísimo como es el Olot (1-1).

¿Cómo evitar el descenso directo?

La clave es ganar, y después esperar. Ganando el CD Castellón B y esperar que el Olot empate en casa ante el Valencia Mestalla. Ganando y que el Olot pierda en su campo. Empatando y que pierdan tanto el Ibiza como el Olot. El problema de todo esto es que el Ibiza juega en casa ante un descendió Porreres que no se jugará nada y que el Olot recibirá a un Valencia Mestalla que tampoco se juega nada. Encima al CD Castellón B le llega un filial que es muy intenso y también atrevido.

Konan Guy, el últim refuerzo que llegó al filial albinegro hace un par de meses. / Juan Francisco Roca

¿Cómo descendería a Tercera Federación?

Obviamente, si pierde en casa el filial albinegro tiene un alto porcentaje de descender. Si pierde y gana el Ibiza, bajará. Si empata en casa y gana el Ibiza, también se perdería la categoría. En caso de triple empate a 40 puntos entre Olot, Castellón B e Ibiza, descendería el equipo de la capital de la Plana. El Ibiza sólo tiene opciones de evitar el descenso si gana. El empate o la derrota le envía a Tercera.

Jugar el maldito ‘play-out’

Si ganan los tres equipos implicados, o los tres empatan o pierden, el CD Castellón B tendría que jugar la doble eliminatoria para no bajar a la Tercera Federación.

El delantero Rubén Catalá regresará a la titularidad tras cumplir el partido de sanción. / Juan Francisco Roca

Posibles rivales de haber acabado la fase regular

De haber finalizado la temporada este pasado fin de semana. Hay cinco grupos de Segunda Federación y el que mayor número de puntos obtenga de los clasificados en el puesto 13º, se salvaría y no disputará el ‘play-out’ El filial albinegro no puede aspirar a salvarse mediante esta vía. Se salvaría el Langreo (43) puntos. Y le podría tocar la SD Logroñés (37), La Unión Atlético (42) o el Intercity (40).