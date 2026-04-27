Castellón B: la permanencia en 2ª RFEF, el 'play-out' o el descenso se jugará el domingo en 90 minutos
El filial albinegro se juega el ser o no ser en la categoría ante el Girona B sin depender de sí mismo
Lo tuvo todo a su favor y al final se le escapó de las manos. El CD Castellón B hace mes y medido dependía de sí mismo para ganar dos partidos y asegurar la permanencia en Segunda Federación y su incapacidad para sumar esos seis puntos le ha metido en un verdadero lío para la última jornada de liga donde todo es posible: salvarse, jugar el maldito ‘play-out’ o descender a Tercera Federación. Se lo jugará todo el equipo albinegro a 90 minuto este domingo contra el Girona B en Gaetà Huguet, a partir de las 12.00 horas. Jugará frente al filial del Girona y también en los partidos Ibiza-Porreres y Olot-Mestalla.
De los últimos cuatro partidos en casa, ganando dos hubiese tenido bastante para eludir cualquier peligro de última hora. Pero de esos 12 puntos sólo fue capaz de sumar uno, y dio vida a sus rivales directos. Entre esos encuentros estaba frente al descendido Porreres (1-3), el ascendido Sant Andreu (1-2), el salvado el pasado fin de semana Valencia Mestalla (0-4) y contra, ahora, un rival directísimo como es el Olot (1-1).
¿Cómo evitar el descenso directo?
La clave es ganar, y después esperar. Ganando el CD Castellón B y esperar que el Olot empate en casa ante el Valencia Mestalla. Ganando y que el Olot pierda en su campo. Empatando y que pierdan tanto el Ibiza como el Olot. El problema de todo esto es que el Ibiza juega en casa ante un descendió Porreres que no se jugará nada y que el Olot recibirá a un Valencia Mestalla que tampoco se juega nada. Encima al CD Castellón B le llega un filial que es muy intenso y también atrevido.
¿Cómo descendería a Tercera Federación?
Obviamente, si pierde en casa el filial albinegro tiene un alto porcentaje de descender. Si pierde y gana el Ibiza, bajará. Si empata en casa y gana el Ibiza, también se perdería la categoría. En caso de triple empate a 40 puntos entre Olot, Castellón B e Ibiza, descendería el equipo de la capital de la Plana. El Ibiza sólo tiene opciones de evitar el descenso si gana. El empate o la derrota le envía a Tercera.
Jugar el maldito ‘play-out’
Si ganan los tres equipos implicados, o los tres empatan o pierden, el CD Castellón B tendría que jugar la doble eliminatoria para no bajar a la Tercera Federación.
Posibles rivales de haber acabado la fase regular
De haber finalizado la temporada este pasado fin de semana. Hay cinco grupos de Segunda Federación y el que mayor número de puntos obtenga de los clasificados en el puesto 13º, se salvaría y no disputará el ‘play-out’ El filial albinegro no puede aspirar a salvarse mediante esta vía. Se salvaría el Langreo (43) puntos. Y le podría tocar la SD Logroñés (37), La Unión Atlético (42) o el Intercity (40).
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