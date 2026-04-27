Conexión Orellut | Calatrava se lleva el balón de La Rosaleda y el CD Castellón da un pasito más hacia el play-off

El podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual en el periódico Mediterráneo, estrena hoy un nuevo episodio centrado en la importante victoria del CD Castellón ante el Málaga en La Rosaleda (2-3), un triunfo que acerca un poco más al conjunto albinegro a la pelea por el play-off.

El programa repasa el protagonismo de Calatrava, autor de los tres goles del Castellón, así como las decisiones tácticas de Pablo Hernández, el debate arbitral y el papel del VAR en un partido cargado de tensión. También se analiza el escenario del ascenso en la recta final de la temporada y la conexión entre el equipo y una afición cada vez más ilusionada.

Junto a Gual participan Iván Campos, Yan Grivel, Toni Alcaraz y Juanfran Roca, que aporta la última hora del filial albinegro, pendiente de una jornada decisiva por la permanencia este domingo en Gaetà Huguet.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.