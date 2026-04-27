Informe | La apuesta ganadora del CD Castellón por Álex Calatrava

Dicen que la segunda temporada, la que sigue a la excitación de la primera, es la más complicada. Dicen que al terminar la novedad, todo cuesta más. Pues menos mal: la segunda temporada de Álex Calatrava en el CD Castellón está superando las expectativas, que ya eran altas. Con 13 goles y siete asistencias Cala se ha instalado, sin discusión, en la aristocracia de la categoría.

Álex Calatrava Torrado llegó al Castellón en el verano del 2024. El fichaje simboliza la política del club que preside Haralabos Voulgaris. El radar de los albinegros detectó un talento infravalorado y apostó por él. El camino del catalán, que en junio cumplirá 26 años, no ha sido sencillo. En juveniles, no jugó en la máxima categoría de División de Honor. En su primer año amateur, no encontró equipo en Tercera. Lo rescató el modesto Parets, con su entrenador Miquel Muñoz, en la Primera Catalana. Ahora habría que darle las gracias.

Una trayectoria peculiar

Porque Cala, ese niño que en benjamines había jugado en el FC Barcelona y luego pasó por clubs como el Sant Andreu, la Damm o la UA Horta, se aferró al fútbol y construyó su propio camino. Del Parets pasó a la UE Sants y de ahí a la UE Costa Brava, donde destacó tanto que lo firmó, para su filial, el Atlético de Madrid. Subió de Segunda a Primera RFEF, donde fue más revulsivo que titular.

Álex Calatrava, en el SkyFi Castalia. / CD Castellón

Como revulsivo empezó en el Castellón, antes de que la titularidad cayera por consecuencia lógica. El impacto de Calatrava en aquel equipo, primero con Dick Schreuder y luego con Johan Plat, era tan evidente cuando jugaba (por lo que hacía) como cuando se lesionaba (por lo que faltaba). Cerró su temporada de rookie con seis goles y 11 asistencias. Lanzado, iba a ser el nombre del verano.

Una maniobra decisiva

El caso Calatrava es especialmente significativo porque representa a la perfección la política de la administración Voulgaris: detectar a un futbolista talentoso pero infravalorado, desarrollarlo y, dependiendo las necesidades y las oportunidades de mercado, venderlo o disfrutarlo. Viendo lo que tenía entre manos, el Castellón estuvo rapidísimo. En el mes de octubre de su primera campaña ya había mejorado el contrato del futbolista. Esa maniobra previsora, que alargó la relación hasta 2028 y fijó la cláusula en cinco millones de euros, fue fundamental para que se quedara.

Gracias a ello, el Castellón pudo ser firme. Quien quisiera llevarse a Calatrava debía pasar por caja: cláusula o nada. La entidad albinegra comprendía el deseo del futbolista de jugar en Primera División, pero ocurre que el Castellón también quiere jugar en Primera División y considera que no lo logrará si malvende a los jugadores que descubre. Desde el primer momento, además, trasladó al futbolista que estaba dispuesto a mejorar su contrato, con finalmente sucedió. Ahora ambos comparten esa misma ambición.

El pasado verano, Calatrava extendió su contrato hasta el 2029. El Castellón multiplicó su cláusula más allá de los 10 millones, y disfruta de un tesoro tan brillante como constante. El jugador franquicia es también el que más partidos y más minutos suma de toda la plantilla. Y su fútbol va más allá de los grandes números ofensivos. Es casi una rareza: un mediapunta de virtud individual, y tenaz en lo colectivo.

Álex Calatrava festejando con Jéremy Mellot en Málaga. / LaLiga

«Sabemos lo que significa Cala para nosotros y la importancia que tiene en nuestro equipo», indicó el entrenador Pablo Hernández tras el triplete victorioso del futbolista en Málaga. «No solo por los goles, sino por el trabajo. Se deja todo en el campo. Aparte de todos esos datos que tiene en el apartado ofensivo, nos da mucho en la presión, es el primero que corre. Es un jugador vital para nosotros y me alegro de que haya recibido esa recompensa», añadió Pablo.

Horas después, en Instagram, Calatrava agradeció a la afición y valoró el momento feliz: «Quiero dar las gracias porque esto que estoy viviendo es indescriptible. Espero que no termine aquí. Una ilusión me persigue. Un sueño a cumplir».