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CD Castellón | Las Palmas gana al Cádiz y la lucha por el ascenso a Primera sigue al rojo vivo: así está la clasificación

El conjunto de Pablo Hernández es cuarto a falta de cinco partidos para el final de temporada, en plena lucha por el ascenso

Los jugadores del Castellón celebran el triunfo en Málaga.

Los jugadores del Castellón celebran el triunfo en Málaga. / LALIGA HYPERMOTON

Aitor Aguirre

Castellón

A falta de cinco jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, el CD Castellón está en plena lucha por el ascenso. La jornada ha sido positiva para el conjunto albinegro, especialmente, porque hizo sus deberes ante un rival directo como el Málaga para afianzarse en la cuarta posición. El último en jugar fue Las Palmas, que este lunes ha vencido a un Cádiz hundido y escala hasta la quinta posición, con 63 puntos a uno del CD Castellón.

Así queda la clasificación

El Racing continúa en lo más alto de la tabla con 69 puntos, solo dos por encima del Almería. Los cántabros empataron en Ceuta y empiezan a ver como se les acercan los perseguidores. El Almería, que venció con claridad en Granada, se postula como uno de los grandes candidatos al ascenso directo (67 puntos). El que no pudo ganar fue el Depor en su difícil salida a Burgos (1-1), tercero con 65. Cuarto es el CD Castellón con 64, tres por encima del séptimo puesto, que se quedaría sin 'play-off'. Cierran los puestos privilegiados Las Palmas (63) y el Burgos (61) con el Eibar (61) igualado y el Málaga a uno en la octava posición.

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Próxima jornada

En la próxima jornada, el Castellón recibe el sábado (18.30 horas) a un Córdoba que suma 54 puntos, lejos del play-off, pero que llega tras cuatro victorias consecutivas. Abrirá la 38ª jornada para los aspirantes al ascenso el Depor recibiendo a un Leganés en tierra de nadie, el viernes a las 18.30. El sábado a las 21.00, el Eibar-Málaga será uno de los duelos directos, ambos al borde de entrar en el top-6. El domingo, el Racing se mide a un Huesca que se juega la vida por intentar lograr la permanencia, mientras que a las 21.00 Las Palmas se medirá, también en casa, al Valladolid. Para el lunes quedará el Almería-Mirandés (20.30). Abrochense los cinturones, que vienen emociones fuertes.

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