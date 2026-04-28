Castellón y LaLiga se unen contra el odio, el racismo y la xenofobia

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha asistido este martes en Madrid a la presentación de la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa estratégica impulsada por LALIGA y la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, con el objetivo de combatir el odio en todas sus manifestaciones, especialmente el racismo, el bullying y la xenofobia, a través del fútbol y del papel transformador del deporte.

El acto, celebrado en la sede de la FEMP, ha contado con la presencia del presidente de LALIGA, Javier Tebas, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. También han intervenido el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA, José Montero, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el consejero del RC Celta de Vigo, Antón Álvarez Muñoz.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “Castellón quiere estar en primera línea de todas aquellas iniciativas que utilicen el deporte como herramienta de educación, cohesión social y prevención de conductas discriminatorias”. La concejala ha subrayado que “el fútbol tiene una enorme capacidad de llegar a los jóvenes y trasladar mensajes positivos dentro y fuera del terreno de juego, por eso es fundamental que las ciudades trabajemos de la mano de instituciones como LALIGA y la FEMP .

Compromiso

Con su participación en esta red, Castellón refuerza su compromiso con la promoción de valores positivos vinculados al deporte, la convivencia, la igualdad y el respeto. La iniciativa sitúa a los municipios con clubes de LALIGA (el CD Castellón en este caso) como actores clave en la transformación social, aprovechando el alcance del fútbol profesional para impulsar entornos más seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de discriminación.

Javier Tebas y Maica Hurtado / Mediterráneo

Hurtado también ha remarcado que “la implicación de Castellón en esta red responde a una voluntad clara del Ayuntamiento de sumar esfuerzos con otras administraciones, clubes y entidades para hacer frente a actitudes que no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad”. En este sentido, ha añadido que “formar parte de este proyecto pionero nos permite contribuir desde el ámbito municipal a una iniciativa de alcance nacional que une fútbol, instituciones y ciudadanía en torno a un objetivo común”.

La Red de Ciudades LALIGA nace con vocación de permanencia y se desarrollará mediante programas formativos, talleres y campañas de sensibilización. En una primera fase, estas acciones estarán centradas en la lucha contra el odio, con especial atención al racismo y al bullying.

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Esta iniciativa se suma al trabajo que LALIGA desarrolla junto a instituciones como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, UNESCO, el Consejo de Europa, el Consejo Iberoamericano del Deporte y las consejerías de Deportes de las comunidades autónomas, las concejalía de deportes de los ayuntamientos en el marco de su compromiso contra el odio y a favor de los valores positivos del deporte.