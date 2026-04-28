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CD Castellón | El CTA se 'moja' con el penalti de Diego Barri en Málaga

La jugada que conllevó el momentáneo 1-0 en La Rosaleda, a juicio en 'Tiempo de Revisión'

Chupe anota el penalti del Málaga-Castellón.

Chupe anota el penalti del Málaga-Castellón. / LaLiga

David Oliver

Castellón

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha incluido el polémico penalti de Diego Barri en La Rosaleda en Tiempo de Revisión, el espacio en el que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) revisa jugadas controvertidas de la jornada en Primera y Segunda División.

El CTA analiza en esta nueva entrega un total de ocho jugadas previamente revisadas por el Comité de Asesores. Entre ellas, el penalti que le pitaron al CD Castellón en la visita al Málaga CF. En los primeros compases del partido, Diego Barri pugnó un balón con Chupe y, tras un rebote, la pelota impactó en el brazo del jugador orellut.

Esto dice el CTA

"Un defensor del Castellón disputa el balón con el brazo por encima del hombro. El balón, procedente de un rival, impacta en ese brazo. La mano es sancionable cuando el brazo se encuentra por encima del hombro, en posición antinatural (?), aumentando el volumen corporal, y asumiendo el riesgo de interceptar el balón. Para el CTA, se trata de un penalti claro por mano punible al estar el brazo separado del cuerpo, asumiendo un riesgo y ocupando un espacio antinatural (?)".

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Como fuere, el CD Castellón remontó el partido, aupado por un magnífico trabajo colectivo y el triplete goleador de Álex Calatrava, y consiguió tres puntos muy importantes para seguir en la zona alta. Los albinegros ya preparan la próxima cita, contra el Córdoba CF, en el SkyFi Castalia (sábado, 18.30 horas).

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