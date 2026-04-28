Clasificación y calculadora de Segunda División: Haz tus pronósticos y averigua cómo quedarán los ascensos y los descensos

Suele ser así, y esta temporada no es una excepción. Tanto en la pelea por el ascenso a Primera División como en la lucha por la permanencia en Segunda, la igualdad es máxima y la emoción está asegurada. A falta de poco más de un mes de competición, todos los equipos implicados hacen sus cuentas.

La zona alta

En la zona alta de la Liga Hypermotion, la competencia es doble. Por un parte, las dos primeras plazas otorgan el ascenso directo. Las cuatro siguientes, del tercero al sexto, dan derecho a participar en el play-off.

El Racing de Santander encara el tramo decisivo desde el liderato, con 69 puntos, seguido por Almería (67), Deportivo de la Coruña (65), CD Castellón (64), Las Palmas (63) y Burgos (61). Fuera del play-off, pero muy cerca y con todas las opciones aparecen Eibar (61) y Málaga (60), e incluso sueñan con lo máximo otros como el Andorra (55) y el Córdoba (54).

La pelea por la salvación

No menos emocionante está la pelea por la salvación, con clubs históricos implicados. En descenso a Primera RFEF se encuentran el Huesca (36 puntos), el Mirandés (36), el Zaragoza (35) y la Cultural y Deportiva Leonesa (32). En claro peligro está el Cádiz (38), pero otros como el Valladolid (43), el Leganés (42) o el filial de la Real Sociedad B (41) tampoco pueden darse por salvados.

Es, sin duda, el momento de la calculadora.