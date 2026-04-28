"Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Primera Jeremy Mellot". Así suena la canción de moda del Castellón
El hit de Bad Bunny está sonando en el mundo del fútbol y Alberto lanzó la versión albinegra tras la victoria contra el Burgos
También la cantaron junto a la afición en Málaga tras lograr una victoria que vale oro
«Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Primera, Jeremy Mellot». Así suena la nueva canción de la afición del CD Castellón, una adaptación del hit de Bad Bunny y Los Pleneros de la Cresta, CAFé CON RON, lanzado en 2025 y convertido este año en uno de los cánticos de moda en muchos campos de fútbol. Una de las versiones más conocidas es la de la Real Sociedad con el ya famoso: «Llévame a Sevilla, Orri Óskarsson», que acompañó a la afición txuri-urdin en su camino a la final de Copa. Un tema pegadizo que ha vuelto a repuntar con fuerza, especialmente entre la gente joven. Ahora, el Castellón ya tiene su versión, con Mellot como protagonista.
Fue Alberto Jiménez, el capitán del conjunto albinegro, quien se arrancó con la letra en el vestuario del Castellón tras la importante victoria contra el Burgos, formando una piña entre los jugadores. Pero no quedó en algo casual, porque tras la victoria contra el Málaga, la melodía volvió a sonar en la Rosaleda, con Mellot levantando los brazos y festejando junto a los desplazados desde Castellón.
Mellot, feliz tras la victoria en Málaga
"Muy contento porque es un partido muy difícil. El estadio, la afición y el Málaga hizo un buen partido. Estamos contentos con los tres puntos. Sabemos que el Málaga iba a atacar fuerte y creo que nosotros tuvimos calma con la pelota y hicimos una segunda parte de otro partido. Le vamos a firmar elbalón a Cala, el último de cabeza es increíble", comentó sobre la victoria en Málaga.
"Sí pero quedan cinco partidos, es muy difícil, contra equipos grandesy creo que van a ser cinco partidos con tranquilidad y ver que pasa al final"
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