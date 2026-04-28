¿Qué opina la afición del Castellón sobre el sueño del ascenso a Primera? Fe absoluta: “Lo vamos a conseguir”

El CD Castellón está viviendo un sueño: el de pelear por regresar a Primera División 35 años después. Una ilusión que atraviesa generaciones de albinegros y que ha vuelto a poner a la ciudad en estado de esperanza. El equipo llega a las últimas cinco jornadas asentado en puestos de play-off y con opciones reales de luchar por el ascenso directo. Los de Pablo Hernández son cuartos, con 64 puntos, a tres del Almería, segundo clasificado, y a cinco del Racing, líder.

Mediterráneo tomó ayer el pulso al albinegrismo en la Plaza Mayor. Entre optimismo, memoria y plena convicción, varios aficionados lo tienen claro: el Castellón puede ascender.

Alejandro atendiendo a Mediterráneo. / Erik Pradas

Alejandro, plena confianza

Alejandro, con su camiseta del Castellón, dibuja una sonrisa nerviosa cuando se le pregunta por el ascenso. «Es que está ahí, está cerca. Hacía mucho tiempo que no estábamos en una situación así. Es increíble cómo está la ciudad», explica.

El aficionado sueña con el ascenso directo, aunque lamenta algunas decisiones arbitrales de las últimas jornadas. «Me encantaría subir de forma directa, pero viendo cómo se están portando los árbitros, creo que vamos a acabar cuartos y que subirán Racing, Almería y, ojalá, el Castellón. Si no fuera por los errores arbitrales, seríamos segundos o primeros, no tengo dudas», asegura.

Además, pone en valor la gestión de Voulgaris al frente del club: «El big data me parece increíble, igual que la manera de trabajar de Bob. Ha cambiado el rumbo del Castellón y nos permite soñar».

Vicent Ibàñez y Vicent Taus. / Erik Pradas

Dos abonados veteranos

Vicent Ibáñez y Vicent Taus, dos fieles y veteranos seguidores albinegros, también viven este momento con una ilusión especial. Taus, socio número 19 del club, no esconde su confianza en el equipo: «Estoy convencido de que sí. Quedaremos segundos y lograremos el ascenso directo con 75 puntos», pronostica.Para él, el regreso a Primera tendría un valor enorme después de tantos años de espera. «Para la ciudad sería algo buenísimo. Creo que subirán Racing, Castellón y Almería», señala.

Vicent Ibáñez comparte buena parte de ese optimismo, aunque introduce algún matiz. «Pienso casi lo mismo, pero no me gustaría que subiera el Racing por como nos trataron. Confío en el ascenso directo porque ya hemos sufrido muchísimo. Ha habido mucho sinvergüenza mandando. Ahora que venga alguien de fuera y haga esto hay que apoyarlo», afirma.

El abonado también recuerda lo larga que ha sido la espera para varias generaciones de castellonenses. «Hoy en día hay jóvenes de 30 años que no han visto al Castellón en Primera. Hemos estado en Tercera y casi en Regional...», apunta.

Joaquín, en el centro de Castellón. / Erik Pradas

Joaquín valora la gestión de Voulgaris

Por su parte, Joaquín cree que el Castellón conseguirá el objetivo, aunque apuesta por la vía del play-off. «Lo vivo con mucha ilusión porque creo que el equipo tiene potencial para subir. Ojalá fuera de forma directa, pero hay uno o dos equipos arriba y va a ser difícil meterse ahí. Creo que será por play-off», explica.

También destaca el cambio vivido por la entidad desde la llegada de Voulgaris. «El crecimiento es espectacular. Era un club que estaba casi desahuciado, con el final muy cerca por las deudas, y ha llegado una persona que ha sabido planificar con unos objetivos muy claros. Ha sido providencial», subraya.

Para Joaquín, un ascenso tendría además un impacto enorme en las nuevas generaciones. «Para los niños sería una ilusión grandísima. Teniendo al lado equipos de primer nivel, que el Castellón pueda jugar en Primera y aspirar a estar en media tabla sería un revulsivo para la ciudad y para la gente joven», añade.

Maria Dolores, en Castelló. / Erik Pradas

María Dolores, fan de Cala, y Diego, optimista

También se suman al optimismo María Dolores, fan de Cala, y Diego, que no dudan en apuntarse al sueño albinegro. «Creo que lo vamos a conseguir y que volveremos donde merece estar este club», asegura. La aficionada reconoce su debilidad por el mediapunta albinegro. «Cala es muy bueno, me encanta. Mi nieto tiene muchas fotos con él. Tiene 10 años, le gusta mucho el Castellón, tiene todos los álbumes y lo conoce todo», cuenta con orgullo.

María Dolores cree firmemente en las opciones del equipo. «Yo creo que sí, desde luego. Somos buenos y lo podemos conseguir. Hace mucho tiempo, el Castellón le ganó al Madrid y mi marido estuvo allí. Volver a Primera sería una cosa muy grande. La afición está muy bien y el equipo también. Son todos buenos, pero Cala, que ayer metió tres goles...», señala. A la hora de hacer su apuesta, lo tiene claro: «Castellón, Racing y Almería".

Diego también mira el tramo final con ambición. «Veo los partidos que quedan como auténticas finales y tenemos que apretar hasta el último día, porque tenemos muchas posibilidades de subir. Confío más en el ascenso directo. Sería volver al lugar que le corresponde al Castellón. Para mí, subirán Castellón, Racing y Almería», concluye.