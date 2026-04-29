El Castellón se acostumbra al lunes y viernes: nueve partidos fuera del fin de semana... y seis en el SkyFi Castalia

El CD Castellón volverá a jugar en viernes ante el Cádiz en el SkyFi Castalia (15 de mayo del 2026, 20.30 horas) y confirma una tendencia que ha marcado su temporada en LaLiga Hypermotion: la acumulación de partidos fuera del fin de semana tradicional.

El conjunto albinegro ha disputado —y disputará— hasta nueve encuentros entre viernes y lunes, una cifra significativa en una competición con horarios cada vez más fragmentados y cada vez más orientados a la televisión. Todavía faltarán los de las jornadas 41ª y 442ª, que apuntan a sábado o domingo, al ser horario unificados para todos aquellos encuentros con algo en juego:

SD Huesca-Castellón

Castellón-SD Eibar

📊 Los partidos del Castellón en viernes y lunes

Viernes (cuatro partidos)

Castellón 0-1 Valladolid (SkyFi Castalia)

Córdoba 2-1 Castellón (fuera)

Castellón 2-0 Leganés (SkyFi Castalia)

Castellón-Cádiz (SkyFi Castalia, 15 mayo)

Lunes (cinco partidos)

Leganés 0-1 Castellón (fuera)

Burgos 0-0 Castellón (fuera)

Castellón 3-1 Mirandés (SkyFi Castalia)

Castellón 1-1 Cultural Leonesa (SkyFi Castalia)

Castellón 3-2 Granada (SkyFi Castalia)

El dato: un Castellón muy presente en los extremos de la jornada

El balance es claro:

nueve partidos en viernes o lunes

seis en el SkyFi Castalia

tres como visitante

Es decir, más del 65% de estos encuentros se han jugado en casa, lo que convierte al SkyFi Castalia en uno de los estadios más utilizados por LaLiga para abrir o cerrar jornada.

No es un detalle menor. En Segunda División, donde cada punto pesa y el factor campo suele ser diferencial, jugar en viernes o lunes altera dinámicas habituales: menos días de preparación en algunos casos, cambios en rutinas y, sobre todo, impacto directo en la grada.

El factor afición: horarios que condicionan

Uno de los grandes debates de la temporada ha girado en torno a estos horarios. Los partidos en viernes y lunes:

Reducen la presencia de público desplazado

Dificultan la asistencia de abonados por motivos laborales

Rompen el ambiente clásico de fin de semana

Aun así, el Castellón ha respondido con solvencia en varios de estos encuentros, especialmente en casa, donde ha logrado victorias importantes en lunes que han sostenido su trayectoria en la clasificación.

Rendimiento en estos partidos

Más allá del número, el rendimiento también deja lectura:

Victorias clave en Castalia (Leganés, Mirandés y Granada)

(Leganés, Mirandés y Granada) Resultados más irregulares fuera (empate en Burgos, triunfo en Leganés, derrota en Córdoba)

Esto refuerza una idea: incluso en horarios menos favorables, Castalia ha seguido siendo un fortín competitivo.

Horarios de la 40ª jornada de LaLiga Hypermotion, con el Castellón-Cádiz. / LALIGA HYPERMOTION

El Cádiz, último capítulo de la tendencia

El próximo viernes 15 de mayo del 2026, el Castellón cerrará este particular recorrido ante el Cádiz. Un partido con peso competitivo en la recta final… y también simbólico.

Porque confirmará una estadística que define la temporada albinegra:

👉 Nueve partidos en los extremos del calendario (viernes y lunes)

👉 Una presencia constante en los escaparates televisivos de LaLiga

En un curso donde el Castellón no solo ha tenido que adaptarse a sus rivales… sino también a un calendario cada vez más exigente y menos convencional.