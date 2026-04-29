CD Castellón | El Córdoba de Iván Ania, un rival que se resiste

El CD Castellón y el Córdoba CF se han cruzado de manera significativa en las últimas temporadas. Entrenado por Iván Ania, el cuadro blanquiverde fue el principal rival de los albinegros en Primera RFEF, y ambos llevan dos cursos en Segunda, tras sus ascensos. Hasta la fecha, sin victorias de los orelluts, ni en casa ni fuera.

En aquel año en Primera RFEF, el Córdoba, que ya se había impuesto como local (2-0), ganó en el SkyFi Castalia en el último suspiro (2-3). La remontada dolió en el Castellón, pero el equipo de Dick Schreuder se levantó: logró siete victorias consecutivas y abrochó el ascenso directo. El Córdoba subió en el play-off.

En Segunda

El curso pasado, el Córdoba volvió a ganar en Castalia en la prolongación (1-2). Al día siguiente, Schreuder fue destituido. En aquella primera vuelta, los albinegros anduvieron cerca de ganar en Córdoba, pero del 0-2 del descanso pasaron al 2-2 final.

Algo parecido le ocurrió a Johan Plat en el inicio de este curso. Se marchó al descanso ganando en Córdoba, pero terminó perdiendo (2-1). El Castellón afronta este sábado (18.30 horas) una nueva oportunidad para derrotar al Córdoba de Ania, que lleva cuatro victorias seguidas y apura sus opciones de play-off.

Con anterioridad, en el 2022, Iván Ania visitó el SkyFi Castalia como entrenador del Algeciras CF. Una curiosidad: el Castellón ganó 1-0 y el único gol del partido lo marcó su actual entrenador, Pablo Hernández.