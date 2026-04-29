Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia

La pelea por el ascenso a la Primera División, categoría que el CD Castellón no pisa desde 1991, protagoniza la rutina del albinegrismo. En paralelo, el club no descuida todo aquello que va más allá de lo estrictamente futbolístico. Entre esos asuntos que evidencian el crecimiento y la buena salud de la entidad, y la ambición del proyecto, se encuentra la casa de los orelluts: el Estadio SkyFi Castalia.

Desde hace meses, el club albinegro planifica una serie de obras en el estadio una vez finalice la temporada, con independencia de que haya o no ascenso. A día de hoy, una opción muy avanzada es la construcción de una nueva área VIP en la grada de Tribuna Alta. En principio, esta intervención no afectará a los abonados de la zona. La obra conllevará un reajuste de los actuales pupitres de prensa y otros espacios reservados ahora para la seguridad.

Mejoras en el SkyFi Castalia, el pasado verano. / GABRIEL UTIEL

En esta línea, y con el propósito de optimizar recursos y adecuar el estadio, inaugurado en 1987, al fútbol de hoy, cabe recordar que el pasado verano el club ya reformó un espacio de Tribuna Baja, llamada Sala Sequiol. Ese espacio, además de servir como zona VIP los días de partido, alberga diferentes actos institucionales. Esta temporada ha servido también para pulir y consolidar las otras experiencias VIP en el SkyFi Castalia, siendo la Bench Experience, que permite presenciar un encuentro junto al banquillo, a ras de césped, la más demandada.

Más reformas

La reforma del espacio de Tribuna Alta no será la única este verano. Una obra quizá no muy llamativa, pero fundamental para asentar al club y al SkyFi Castalia en las normativas del fútbol profesional, será la relativa a la llamada UCO (Unidad de Control Organizativo), que incluye la instalación de cámaras de alta resolución y una sala de seguridad. Desde allí se supervisará la vigilancia, el control de acceso y la gestión de emergencias, en conexión con la megafonía y el videomarcador.

Zonas internas

También mejorará el CD Castellón zonas internas del SkyFi Castalia, con obras previstas en los vestuarios. Asimismo, el club ampliará el actual gimnasio.

Mejoras continuas

Desde que la entidad que preside Haralabos Voulgaris firmara con el Ayuntamiento de la capital de la Plana, en mayo del 2024, el convenio que regula el uso del estadio por 50 años (hasta 2074), el Castellón no ha dejado de mejorar la instalación temporada tras temporada. En un principio, y de la mano del consistorio, para adaptar el SkyFi Castalia a las exigencias mínimas de la Liga, en aspectos como el videomarcador, la iluminación, los accesos, los asientos y zonas VIP... En el futuro, y de la mano del progreso deportivo del equipo, el club puede abordar el incremento del aforo. Paso a paso.

González, Carrasco y Voulgaris, en el palco del SkyFi Castalia. / KMY ROS

El convenio, vital

Estas inversiones en el estadio se enmarcan en los compromisos del convenio a largo plazo firmado hace dos años con el Ayuntamiento que lidera la alcaldesa Begoña Carrasco, y que concede al CD Castellón el uso y la explotación del SkyFi Castalia por 50 años, no solo en lo futbolístico. De hecho, la esponsorización del nombre del estadio es una de las opciones a las que el club tiene derecho y que lleva dos temporadas aprovechando. Igualmente, el Castellón puede organizar eventos de todo tipo, una opción que ya ha explorado y que potenciará más pronto que tarde.

A cambio, el Castellón está obligado al pago de un canon (porcentaje sobre los ingresos por taquillas, abonos y publicidad), que depende también en parte de la categoría en la que milita, y que debe revertir después en las instalaciones. Además, el club albinegro asume el coste de los gastos de explotación (luz, agua, gas...), así como la limpieza e higiene del recinto, que el sábado volverá a presentar un magnífico aspecto en el partido de los orelluts contra el Córdoba (18.30 horas).