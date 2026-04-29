La Plana Sport acoge un nuevo evento del Club de Empresas del CD Castellón
La iniciativa del Club de Empresas del CD Castellón refuerza su papel como punto de encuentro para la comunidad empresarial de la provincia
El Club de Empresas del CD Castellón volvió a reunir a su comunidad en una jornada marcada por el compañerismo, esta vez con un torneo de pádel celebrado en las instalaciones de La Plana Sport. Una cita que evidenció, una vez más, que el sentimiento albinegro trasciende lo puramente futbolístico.
Empresarios vinculados a la entidad participaron en una mañana de competición en la que el resultado quedó en un segundo plano. Lo verdaderamente protagonista fue el ambiente: deporte, risas y complicidad entre personas unidas por los mismos colores.
El torneo se desarrolló en un clima relajado y cercano. Tras los partidos, los asistentes compartieron una comida que sirvió para alargar el encuentro y mantener el buen ambiente vivido durante toda la mañana.
Con iniciativas como esta, el Club de Empresas del CD Castellón consolida su papel como punto de conexión para el tejido empresarial de la provincia, combinando relaciones profesionales con la pasión deportiva y el sentimiento de pertenencia.
Desde el CD Castellón quisieron agradecer la implicación de todos los participantes, así como la colaboración de La Plana Sport, en una jornada que dejó un recuerdo muy positivo entre los asistentes.
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