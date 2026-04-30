El Castellón B se la juega: las cuentas para salvarse, jugar el 'play-out' de permanencia o descender
El filial albinegro recibe este domingo (12.00 horas) al Girona B en Gaetà Huguet con entrada libre... y sin depender de sí mismo
El CD Castellón B afronta este domingo (3 de mayo del 2026) al mediodía, en Gaetà Huguet, una final por la permanencia en el grupo 3 de Segunda Federación.
El club ha decretado partido de puertas abiertas para el duelo ante el Girona B, que no se juega nada en la última jornada.
El filial albinegro, dirigido por Óscar López, llega con riesgo de play-out de permanencia e incluso de descenso directo. Y con una condición clave: no depende de sí mismo.
El Castellón B ha llegado a esta extrema situación debido a la inoperancia a la hora de sacar adelante partidos aparentemente sencillos (más que otros) al caer frente a rivales que ya han consumado el descenso. De los 18 últimos puntos sólo ha sido capaz de sumar cinco, cuatro de ellos lejos de Gaetà Huguet. En especial dolió el no haber ganado en el campo del Andratx, o en casa frente al Olot, Porreres y Valencia Mestalla. Todos rivales directos. Ahora tocará sufrir durante 90 minutos y sin depender de sí mismo.
La primera cuenta: ganar y mirar a Olot
El Castellón B está obligado a ganar al Girona B. Después, necesita que el Valencia Mestalla puntúe en el campo del Olot.
Si gana el Castellón B
- 88,9% de opciones de lograr la permanencia directa
- 11,1% de opciones de jugar el play-out
- 0% de opciones de descenso directo
Es decir: ganar elimina el riesgo de bajar directamente.
Qué pasa si empata
Un empate deja al Castellón B en una situación muy delicada.
Si empata ante el Girona B
- 22,2% de opciones de permanencia
- 55,6% de opciones de play-out
- 22,2% de opciones de descenso directo
La igualada solo le vale si el Mestalla gana al Olot y el SD Ibiza-Islas Pitiusas no gana.
Qué pasa si pierde
La derrota dejaría al Castellón B sin opciones de permanencia directa.
Si pierde ante el Girona B
- 0% de opciones de permanencia
- 66,7% de opciones de play-out
- 33,3% de opciones de descenso directo
Si el Ibiza-Islas Pitiusas gana, el filial albinegro bajaría directamente.
Las probabilidades globales del Castellón B
A una jornada del final, el escenario general queda así:
Resultado final
Permanencia directa
Play-out de permanencia
Descenso directo
La clave
El Castellón B tiene una misión clara: ganar al Girona B en Gaetà Huguet y esperar una ayuda del Valencia Mestalla en Olot para sellar la permanencia en Segunda Federación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- Directo Castellón-Granada: Los albinegros quieren prolongar el estado de felicidad en Castalia
- CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
- El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
- Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras
- Directo Mirandés-Castellón: A por la tercera victoria consecutiva