CD Castellón | La ambición de Adam Jakobsen, en su momento más dulce: "Lo mejor está por venir"

En un momento no muy lejano de la temporada, el CD Castellón necesitaba un extra de algunos de sus jugadores. Uno de esos futbolistas que han dado un paso adelante, clave para la recuperación del equipo de Pablo Hernández, es Adam Jakobsen. El atacante danés ha rearmado su fútbol mostrando su versatilidad. Halló la confianza partiendo desde la banda izquierda y ha mostrado sus virtudes en las últimas citas, también, como segundo punta o en el frente del ataque.

En la previa del Castellón-Córdoba del sábado, Adam Emil Skaanning Jakobsen (Copenhague, 7 de abril de 1999) ha comparecido en la sala de prensa del SkyFi Castalia. Estas han sido sus frases.

¿Sientes que es tu mejor momento?

"Sí, probablemente sí. Lo mejor está todavía por venir, pero también siento eso, que es uno de los mejores momentos. En los últimos tiempos he tenido buenos partidos y buenas sensaciones".

¿Te benefició el cambio de posición?

"Para mí, quizá fue más fácil en banda o por detrás de otro delantero. Cuando estuve ahí, me sentí más cómodo, pero a la vez, también en el último partido, en la segunda parte, noté que esa confianza que había ganado me ayudó a jugar bien como delantero. En general, ese nuevo rol me ayudó, pero me considero un jugador capaz de adaptarme a varias posiciones. Estoy para jugar donde necesite el equipo".

¿Qué tipo de partido esperas contra el Córdoba?

"No muchos equipos ganan cuatro partidos seguidos en esta categoría, así que seguro que vienen con mucha confianza. Es un equipo que presiona alto, uno a uno, que compite con mucha energía, pero estamos preparados para ello y conseguir los tres puntos. Será un partido eléctrico, de mucha energía, y tengo confianza en mi equipo".

Barri, Cala, Jakobsen y Brignani celebran un gol en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

La presión del final de la temporada

"Siempre hay presión, pero también somos un equipo capaz de gestionarla bien. Quedan cinco partidos y solo miramos al siguiente. Sabemos lo bonito que es estar en esta posición y por lo que estamos peleando. La presión es algo bueno, porque muestra que nos hemos ganado el derecho a estar ahí".

TRAYECTORIA El danés llegó a la Liga española procedente de la Primera División de Suecia. Allí jugó, como en toda su carrera, de mediapunta, de punta y de extremo izquierdo. El Castellón lo fichó del IF Brommapojkarna de Estocolmo, que manejaba ofertas de otros clubs europeos. En 37 encuentros oficiales, entre Liga y Copa, Jakobsen marcó allí 12 goles y repartió 10 asistencias. Adam Jakobsen nació en Copenhague en 1999. Se formó en el Vestia y el BK Frem, donde debutó como profesional. De ahí pasó al Vejle, que lo cedió al Kolding y al NK Celje esloveno, en su primera experiencia en el extranjero. De vuelta a su país destacó en el FC Fredericia, que lo traspasó en 2024 al mentado Brommapojkarna sueco. En lo que va de temporada, Jakobsen suma cuatro goles y tres asistencias, además un impacto creciente en el juego.

"Ganar a dos equipos de la zona alta (Burgos y Málaga) nos ha dado confianza, de que podemos pelear por las plazas de arriba. Debemos centrarnos en cada partido, darlo todo y tratar de ganarlos todos".

¿Qué significa jugar en el SkyFi Castalia?

"Significa mucho para todos nosotros, también para los equipos que vienen de fuera, que notan el ambiente. Salimos al campo cada semana, también fuera de casa, con mucha gente apoyándonos y es un sentimiento muy bonito. Nos da mucha energía, mucha fe... estoy realmente feliz de jugar aquí".

La nueva experiencia de la paternidad

"De momento, todo bien. Las primeras semanas fue algo difícil dormir bien, no hay mucho tiempo. Estoy disfrutando cada momento con mi pareja y mi hija. Es una nueva vida, muy feliz, es muy bonita".