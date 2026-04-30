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Conexión Orellut | El CD Castellón, a dar un paso más hacia el play off ante el Córdoba CF y con 'el calor' de Castalia
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut repasamos toda la previa del partido de este sábado en Castalia entre el CD Castellón y el Córdoba CF, un duelo clave en la lucha por consolidarse en los puestos de play off. El conjunto albinegro busca dar un paso más con el apoyo de su afición en un estadio que volverá a empujar.
Con José Luis Gual, Luis Pastor, Yolanda Peris, Ximo Górriz y Manu Irún, el programa analiza las claves del encuentro, el momento del equipo y lo que hay en juego en este tramo decisivo de la temporada. Además, la última hora del Córdoba CF llega de la mano de Fernando López y escuchamos las declaraciones de Adam Jakobsen.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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