Los datos que avalan las quejas del Castellón sobre los últimos arbitrajes: ¡no hay ningún otro equipo de Segunda con estos datos!

Llegan las últimas jornadas. Y tan cierto como que los días se alargan, arrecian las protestas sobre los arbitrajes. Todos los clubs, metafóricamente hablando, se agolpan en la ventanilla de quejas, esgrimiendo sus razones de peso para cargar contra los jueces, ya sean los de pie de campo o los del VAR. Allí, en primera fila, desde hace meses, está el CD Castellón, con unas cifras que avalan sus críticas: en las últimas 11 jornadas, Pablo Hernández y los suyos han sufrido cinco penaltis en contra y seis expulsiones. ¿Qué otro equipo de LaLiga Hypermotion presenta unos datos, tan adversos como demoledores, como estos? Nin-gu-no.

Y, contra eso, contra los rivales y las circunstancias, ahí ha emergido el Castellón, a tres puntos del ascenso directo y de nuevo con un colchón de tres sobre el séptimo.

Penaltis

Sin entrar a valorar goles anulados y/o concedidos por e VAR (eso merece, como ha publicado de forma recurrente el Periódico Mediterráneo, un capítulo aparte), lo de las expulsiones y los penaltis en contra es, cuanto menos, frustrante. Cinco penas máximas que han acabado en gol, casi siempre con incidencia en el marcador (esto es: Romain Matthys, al recibirlo, ha visto como un empate se convertía en derrota o la victoria en empate, salvo el del Granada). Lo cual conlleva al hándicap de haberse obligado a partir con un -1 en prácticamente la mitad de las últimas 11 jornadas.

A favor, en este tramo, solo un penalti a favor (Álex Calatrava, para el 0-1 en Gijón).

¿Cómo es posible, si está demostrado, estadísticamente, que el Castellón es uno de los equipos más ofensivos, que más pisa el área rival? Misterio sin resolver.

Expulsiones

En cuanto a las tarjetas, el agravio comparativo es, si cabe superior. El Castellón sale a más de una expulsión cada dos jornadas (no cuenta la de Pablo Hernández frente al Racing de Santander), habiendo competido con uno menos durante más de una hora.

Para que se hagan una idea, el Castellón no juega en superioridad numérica desde el tiempo de descuento en Zaragoza, cuando Marcos Cuenca fue expulsado en el 90’, aquel 25 de enero.

Por ello, el único encuentro sin este tipo de sobresaltos, desde el 21 de febrero, ha sido el 4-2 en la visita a la Real Sociedad B.

El reflejo

Todo ello llevó a Haralabos Voulgaris, poco después del triunfo en Málaga (con el polémico penalti del 1-0), a escribir: «Los árbitros y el VAR tienen que mejorar, no ser perfectos pero claramente mejores».

«Las apuestas son demasiado altas para seguir viendo decisiones como ésta, semana tras semana, que impactan a tantos equipos diferentes», ahondó.