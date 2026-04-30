La atrevida línea de ropa que lanza el CD Castellón

No solo de la camiseta oficial vive el hincha y el CD Castellón lo tiene muy claro. El club orellut ha anunciado una nueva colaboración con la firma italiana de streetwear Tacchettee para el lanzamiento de una colección urbana compuesta por diversas prendas y accesorios.

Con esta iniciativa, el conjunto albinegro da un paso más en su estrategia de expansión de marca, adentrándose en el mercado internacional de la moda urbana de la mano de una firma reconocida dentro del sector.

La colección incluye tres camisetas, una sudadera, prendas para bebé, un gorro tipo pescador, calcetines, una tote bag y una lámina con diseño exclusivo. Entre las piezas destacadas figura una sudadera negra con el nombre del club serigrafiado en letras doradas en la parte frontal y un diseño gráfico en la espalda.

Asimismo, una de las camisetas, en color rojo, apuesta por un estilo minimalista e incorpora en el pecho el lema «Pam Pam Orellut». Las otras dos, disponibles en negro y blanco, presentan el escudo de la ciudad en la parte delantera y un diseño ilustrado en la espalda.

La línea completa ya se encuentra disponible tanto en la Tenda Albinegra del SkyFi Castalia como en la tienda on line oficial del club.