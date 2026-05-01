¡Alerta en el SkyFi Castalia por los arbitrajes! ¿Quién pita el Castellón-Córdoba?

El CD Castellón afronta el duelo ante el Córdoba CF en el SkyFi Castalia este sábado, 2 de mayo del 2026, a las 18.30 horas, con un factor añadido que no pasa desapercibido: la designación del árbitro Eder Mallo Fernández, un colegiado con antecedentes polémicos y recuerdos poco favorables para el conjunto albinegro.

Un árbitro marcado por la polémica

El nombre de Eder Mallo sigue ligado a uno de los episodios más controvertidos del fútbol reciente en España: el Gimnàstic-Málaga del play-off de ascenso en Primera Federación de 2024.

Aquel partido terminó con el ascenso del conjunto andaluz tras un gol en el último suspiro de la prórroga y provocó una reacción sin precedentes.

👉 El Nàstic llegó a presentar una querella contra el árbitro, cuestionando decisiones clave del encuentro y el contenido del acta.

Aunque el caso fue finalmente archivado en los tribunales, la actuación de Mallo quedó bajo el foco mediático y deportivo, convirtiéndose en uno de los arbitrajes más discutidos de los últimos años.

Kmy Ros

Zaragoza: polémica reciente con el Castellón

Más cercano en el tiempo está el precedente del Zaragoza-Castellón de esta temporada, también dirigido por Eder Mallo.

Aquel encuentro, que terminó 0-0 en el Ibercaja Estadio, estuvo marcado por varias acciones controvertidas:

Gol anulado a Fabrizio Brignai

Expulsión perdonada a Dani Tasende

Intervenciones del VAR que generaron debate

El partido dejó mal sabor de boca en el entorno albinegro, que consideró que algunas decisiones no cayeron de su lado.

Ipurua, otro precedente negativo

La pasada temporada, Mallo también arbitró el Eibar-Castellón, un encuentro que acabó con derrota orellut (1-0) en el arranque liguero.

En aquel duelo, el Castellón vio cómo el VAR anulaba un gol a Douglas Aurélio, en una acción que frenó las opciones de reacción del equipo.

El SkyFi Castalia, en alerta

Con este historial, el Castellón llega “alertado” al partido ante el Córdoba, no solo por la importancia de los puntos en juego en la lucha por el play-off, sino también por el contexto arbitral.

El equipo de Pablo Hernández sabe que se enfrenta a un rival exigente, pero también que cualquier detalle puede marcar un partido de máxima igualdad, incluido el arbitraje.

En el SkyFi Castalia, donde el conjunto albinegro se juega gran parte de sus aspiraciones, todas las miradas estarán también en Eder Mallo, un árbitro que, por antecedentes, no deja indiferente.

El último precedente

Después de haber sufrido seis expulsiones y cinco penaltis en contra en las últimas 11 jornadas, habrá que mirar con lupa a Eder Mallo, que el Jueves Santo, en el 2-0 a la UD Almería, expulsó a Tincho Conde en el minuto 89.

Picha aquí para ver las estadísticas de este árbitro con el Castellón.