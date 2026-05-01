El 'bendito problema' de Pablo Hernández para afrontar el Castellón-Córdoba
La vuelta de Alberto y Gerenabarrena se une a la ausencia de sancionados y lesionados
El Córdoba recupera efectivos para la cita del sábado en el SkyFi Castalia (18.30 horas)
No es fácil, y menos a estas alturas de la temporada, pero el CD Castellón llega al último tramo del curso con las pilas cargadas. Para el partido de mañana sábado contra el Córdoba CF en el Estadio SkyFi Castalia, el entrenador albinegro Pablo Hernández podrá contar, salvo imprevisto, con toda su plantilla.
De hecho, para preparar la cita de la pasada jornada en Málaga, Pablo solo tuvo dos bajas. Ambas de peso, al tratarse de futbolistas fundamentales, pero las dos por sanción. En esta ocasión, una vez cumplidas las sanciones del defensa Alberto Jiménez y del mediocentro Beñat Gerenabarrena, los orelluts preparan el partido con todo. Sin sancionados y sin lesionados. El último en recuperarse ha sido el brasileño Douglas Aurélio. El mediapunta no tuvo minutos en Málaga, pero viajó con el grupo.
Difícil elección
Por todo ello, Pablo tendrá uno de esos benditos problemas que tienen en los buenos tiempos los entrenadores. El regreso de Alberto y Gere obligará a tomar decisiones. En la zaga, el míster deberá elegir entre Brignani y Sienra como pareja de Alberto, y en la medular Ronaldo Pompeu podría volver al banquillo. También, desde el regreso de Brian Cipenga al extremo, y las aportaciones de Mabil en las segundas partes, se ha encarecido la titularidad en las posiciones atacantes.
Como es lógico en el balcón de mayo, el Castellón acumula jugadores con molestias y cansancio acumulado. Pero el hecho de ganar profundidad de plantilla puede ser una ventaja en los últimos partidos del campeonato de Liga, máxime en un equipo que se caracteriza por dos aspectos que ponen en valor al banquillo: reparte el gol entre muchos jugadores, y destaca por la capacidad goleadora de los que salen en las segundas partes.
El Córdoba recupera a varios efectivos
El Córdoba, próximo rival del Castellón, es uno de los equipos más en forma del campeonato (cuatro victorias seguidas) y apurará en el SkyFi Castalia sus opciones de luchar por algo más que una plácida permanencia. Además, para la cita, el entrenador Iván Ania ha ido recuperando jugadores de la enfermería en las últimas semanas. Ya solo tiene a tres lesionados. Con el atacante Adilson de baja hasta el final de la campaña, Isma Ruiz y Fomeyem siguen trabajando para volver cuanto antes de sus respectivas lesiones. No tiene ninguna baja por sanción.
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