Pablo Hernández, sobre el Castellón-Córdoba: "Este partido es igual de importante que..."

El técnico del CD Castellón, Pablo Hernández, ha comparecido este festivo viernes 1 de mayo del 2026, en la previa del duelo ante el Córdoba CF en el SkyFi Castalia (el encuentro arranca a las 18.30 horas), con un mensaje claro: máxima concentración pese a la buena dinámica tras la victoria en Málaga. El entrenador albinegro destacó la dificultad del rival y apeló al apoyo de la afición en el tramo decisivo de la temporada.

Aquí, las mejores frases del preparador albinegro:

“Venimos de ganar, pero hay que ir partido a partido”

El Castellón llega reforzado anímicamente tras el triunfo en La Rosaleda, algo que, como reconoció el técnico, ayuda a preparar mejor la semana.

“Cuando vienes de una victoria como la de Málaga, se prepara todo con mucha más tranquilidad”, explicó Pablo Hernández.

Sin embargo, quiso rebajar la euforia y centrarse en el siguiente compromiso:

“Tenemos claro que hay que ir partido a partido: este encuentro es igual de importante que el del Málaga”.

Un Córdoba peligroso pese a su situación

El entrenador albinegro no se fía de un Córdoba que apura sus opciones de play-off, pese a estar a varios puntos.

“Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que nos va a poner las cosas muy difíciles”, advirtió.

Además, fue más allá al valorar el potencial del rival:

“Por juego y por los jugadores que tiene, podría perfectamente estar luchando con nosotros”.

El técnico espera un choque de máxima exigencia, con fases de dominio alterno:

“Habrá momentos para los dos equipos y tenemos que intentar que sean más para nosotros”.

Toda la plantilla disponible, con Douglas Aurélio ganando ritmo

Una de las mejores noticias para el Castellón es que Pablo Hernández podrá contar con todos sus jugadores.

“Para esta semana tenemos a todos disponibles”, confirmó.

Sobre Douglas, explicó su evolución:

“Está entrando bien, cada vez con más ritmo: lo que necesita es jugar”.

El SkyFi Castalia, clave en el tramo final

El Castellón afronta tres partidos en casa en este final de temporada, un factor que puede ser determinante en la lucha por el play-off e incluso por el ascenso directo.

“Castalia es muy importante, es nuestra casa y con nuestra gente es un plus”, señaló.

El técnico también valoró la iniciativa de que la afición acuda con la camiseta albinegra:

“Es bonito ver Castalia de albinegro, dará un colorido especial”.

Romper la ‘bestia negra’ del Córdoba

El Córdoba ha sido un rival incómodo en los últimos precedentes, algo que Hernández relativizó:

“Son estadísticas y siempre se rompen: ojalá sea mañana”.

Eso sí, insistió en la dificultad táctica del duelo:

“Es un equipo que presiona alto, que va al hombre y nos va a exigir mucho”.

Sesión previa al Castellón-Córdoba en el SkyFi Castalia. / Kmy Ros

Mensaje al filial en su partido por la permanencia

El técnico también tuvo palabras para el filial del Castellón, que se juega la permanencia este fin de semana:

“Han hecho una muy buena temporada y ojalá consigan la salvación”.

Además, lanzó un llamamiento a la afición:

“Que todo el que pueda vaya a apoyarles, lo necesitan”.

Dudas en el once pese a recuperar efectivos

Con todos los jugadores disponibles, el técnico reconoció que tendrá que decidir el mejor once:

“Hace tiempo que no teníamos a todos y eso complica el trabajo, pero es positivo”.

Y dejó claro su objetivo:

“Intentar poner el mejor once para el partido de mañana”.

La conclusión

El Castellón se juega mucho en el SkyFi Castalia ante un Córdoba que llega en buena dinámica, en un duelo que puede marcar el devenir del equipo albinegro en la lucha por el play-off.