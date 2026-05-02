El análisis de Pablo Hernández, tras el Castellón-Córdoba: "Hoy nos ha faltado acierto"

El CD Castellón no pudo mantener la buena dinámica y cayó derrotado ante el Córdoba en el SkyFi Castalia en un encuentro en el que mereció más, pero no la falta de precisión en los metros finales le condenó. Pablo Hernández ensalzó el trabajo de sus futbolistas que no cesaron en su empeño de buscar el empate a pesar de no estar del todo acertados.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

Un partido abierto con muchas ocasiones para los dos equipos. En volumen de llegadas creo que hemos tenido más, pero hoy no hemos tenido ese acierto que hace falta para ganar el partido. Ellos en la primera parte han tenido un mano a mano y poco más. En la segunda solamente los dos goles y luego ya cuando hemos cometido más riesgos con el 0-2, han tenido más oportunidades a la contra. Nos ha faltado claridad en el último tercio, porque hemos tenido muchas llegadas. Esto es el fútbol no queda otra que levantarse. Nada que reprochar a los chicos. Se han dejado todo el terreno de juego. Lo han intentado, pero hoy no ha salido. Si perdemos que sea así: haciendo tantas ocasiones y teniendo el partido controlado. Creo que hemos hecho méritos para poder llevarnos el partido.

¿Se sigue creyendo en el play-off?

Seguimos pensando que hay que ir ganar a Ceuta. Hemos dicho siempre que vamos a ir partido a partido y no va a cambiar ahora. El primer objetivo tiene que ser sumar tres puntos en Ceuta y a ver donde nos da a final de temporada. Aquí en Castalia queríamos sumar los tres puntos, pero no hemos sido capaces. En esta liga cualquiera es capaz de ganar a cualquiera. Esto no acaba aquí y tenemos un reto bonito por delante.

Lo prioritario: que no afecte en el apartado mental

Hay que intentar que no. Empezaremos a enfocar el partido del Ceuta. Ya nada sirve pensar de lo que ha pasado hoy. Tenemos que ser conscientes de que, para cumplir el objetivo, hay que competir como lo hemos hecho hoy, más allá de estar más acertado. Tenemos que mantener esta versión y eso es lo que nos llevará a alcanzar el objetivo.

Galería: Búscate en los aledaños del SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Córdoba / Toni Losas

Lesión de Diego Barri

Barri ya llevaba unos días sin entrenar. Ayer intentó entrenar, pero no pudo acabar el entrenamiento. Ha intentado forzar, pero era imposible que jugara por las molestias que tenía. Ronaldo también se ha levantado con molestias, pero ha querido estar y es de alabar.

Falta de acierto en los metros finales

Hemos tenido varias jugadas en el punto de penalti que se ha paseado el balón o hemos rematado y la ha sacado un jugador en la línea. Es de alabar acabar metiendo a un equipo como el Córdoba en el área. Cuando lo intentas y lo intentas, no hay nada que decir a los jugadores. Se han dejado todo.

Debut goleador de Álvaro García

Cuando íbamos por detrás sabíamos que ellos iban a acumular más gente aún en el área y había que buscar algún centro. Él en eso es muy bueno, en ganar duelos y rematar de cabeza. Algo positivo para el equipo y para él, Se ha estrenado y le va a ayudar a ganar confianza.

Álvaro y Sienra, en la celebración del 1-2 / Toni Losas

¿Ha hecho daño el 0-1?

En los partidos hay momentos que te pueden dejar tocados. Con lo que habíamos generado en el primer tiempo y en el segundo tiempo con la ocasión de Camara donde hace un paradón el portero. Luego ha llegado el gol y nos ha hecho mucho daño. Después en otra transición no hemos estado finos y nos han hecho el segundo. Pero hemos peleado hasta el final y hemos estado cerca de empatar el partido. Hay que estar orgullosos de estos chicos que se dejan el alma en el campo.