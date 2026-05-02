La crónica | La ‘ley del ex’ golpea dura e injustamente al Castellón (1-2)

Jarro de gua fría en el SkyFi Castalia. El Córdoba engrandece su condición de bestia negra del Castellón con un triunfo que descabalga a los locales de sus opciones de ascenso directo. Para más inri, los dos goles visitantes, en el tramo inicial del segundo tiempo, llevaron la firma de un ex: Adri Fuentes. Un delantero que había pasado de puntillas por el mismo escenario donde firmó su doblete sin haber marcado.

Lo dicho: la ley del ex golpeó con dureza a un Castellón que, con 0-0, desperdició claras opciones para haberse puesto por delante (sin ir más lejos, dos minutos antes del 0-1, entre Iker Álvarez y el larguero habían evitado el 1-0). El 1-2 de Álvaro García dejó la reacción a mitad de camino. Con los cantados regresos de Gerenabarrena y Alberto, Pablo Hernández se vio obligado a prescindir de un tocado Barri.

No hubo ni un minuto de tanteo, porque a los 60 segundos, Matthys había desbaratado una doble ocasión de Adri Fuentes. El madrileño, que disputó 10 partidos como albinegro en la segunda vuelta de la 2022/2023, demostró ser un futbolista mucho más hecho que entonces, suponiendo una amenaza constante.

El balón, de salida, fue del Córdoba, que sumó otras dos tentativas más que terminaron en otros tantos saques de esquina. Con los Cala y Cipenga desconectados, el Castellón centró sus esfuerzos en buscar a Camara, que se topó con Iker Álvarez también ese eléctrico arranque, donde una falta de entendimiento entre Alberto y Jakobsen había malogrado, en el 4’ una prometedora oportunidad.

Inclinando el pulso de su lado, los locales percutieron con Ronaldo y Camara, en un tramo de encuentro en el que los andaluces veían de lejos a Matthys. Al 32’, Jako se sacó de la manga una brillante acción personal a la que le sobró potencia a su latigazo final.

Cuando más sometido estaba, el Córdoba acarició el 0-1, pero Fuentes se adornó en su vaselina. Respuesta furibunda de Cipenga, también con un exceso de fuerza en su trallazo. El partido había vuelto a elevar sus pulsaciones. El descanso asomaba con un 0-0 para un primer tiempo que mereció varios goles. Jakobsen, en el alargue, protagonizó el último intento por inaugurar el marcador de un entretenidísimo primer tiempo.

Adri Fuentes tras marcar uno de sus dos tantos. / TONI LOSAS

A contracorriente

Albinegros y blanquiverdes retomaron las hostilidades, aunque en un tono más reposado. Fue un breve respiro hasta que entre Iker Álvarez y el larguero le negaron el 1-0 a Camara. La respuesta del Cordoba, demoledora, con Adri Fuentes, ahora sí, rematando a placer en el 53’. Con todo lo que había remado el Castellón y se ponía por detrás en el electrónico.

El Castellón sacó la rabia y mantuvo el fútbol para acechar a Iker Álvarez con tres ataques consecutivos para devolver pronto la paridad. Pero se repitió, 10 minutos después, la misma acción por su flanco derecho, ahora para que el 18 del Córdoba batiera, esta vez por debajo, a Matthys.

Sienra celebra el 1-2, obra de Álvaro, en el tramo final. / Toni Losas

Buscando un revulsivo

Pablo Hernández comenzó a mover piezas para obrar el milagro. El Castellón perdió convicción, pero lo siguió intentando. Álvaro García y Suero, dos de los recién incorporados, volvieron a conectar al Castellón al partido.

El cántabro, en el 81, estrenaba su cuenta asistido por otro recién incorporado como Mabil. La caldera estalló. Y el equipo le dio motivos con otra intervención del portero andorrano a Cala, otra de las claves para entender el resultado del SkyFi Castalia. En el otro área, Matthys mantenía al Castellón a la distancia de un solo gol, con una buena mano ante Dani Requena (como, previamente al 1-2, cara a cara con Percan).

Solo seis minutos de añadido. De nuevo Percan pudo dejarlo ya finiquitado tras un error del último de los cambios de Pablo, Doué. Faltó un punto de calma en la locura, pero es que resulta complicado con todo lo uno se juega. Paso atrás, pero nada está perdido todavía. El Castellón ya ha dado muestras de levantarse.