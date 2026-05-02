Directo Castellón-Córdoba | El SkyFi Castalia, listo para otra gran tarde

El CD Castellón recibe este sábado, 2 de mayo del 2026, a partir de las 18.30 horas, al Córdoba CF en el SkyFi Castalia, en un partido clave en la lucha por los puestos de play-off, con la necesidad de mantener la buena dinámica tras la victoria lograda en Málaga y no perder comba respecto al ascenso directo.

Es la 38ª jornada de LaLiga Hypermotion, empezando a descontar las cinco últimas.

El conjunto de Pablo Hernández afronta el encuentro con confianza, pero sin margen para la relajación. El técnico ya advirtió en la previa que “es igual de importante que el anterior”, dejando claro que el equipo debe mantener la intensidad en este tramo final de temporada. Lo bueno es que recuperando a Beñat Gerenabarrena y Alberto Jiménez, sancionados en La Rosaleda, tiene a toda la plantilla a su disposición.

Enfrente estará un Córdoba que, aunque tiene más complicado alcanzar el play-off, llega en buen momento (cuatro victorias seguidas) y con una propuesta de juego ambiciosa. Los blanquiverdes destacan por su presión alta y su capacidad para competir de tú a tú, lo que anticipa un duelo exigente y con alternativas, con los precedentes en contra del Castellón, que solo ha arrancado un empate en los últimos cinco cara a cara, ya sea en el SkyFi Castalia o el Nuevo Arcángel.

El Castellón, además, contará con un factor diferencial: Castalia y su afición, que volverán a jugar un papel clave como impulso en un partido de máxima exigencia.

Con ambos equipos necesitados de puntos (aunque con objetivos dispares) y con estilos ofensivos, se espera un encuentro abierto en el que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en la recta final del campeonato.

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