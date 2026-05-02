La previa | El Castellón B está obligado a ganar y quedará en manos del Mestalla y Sant Andreu

Llegó el día del juicio final. El que decidirá si el CD Castellón B deberá seguir una temporada más en Segunda Federación, si tiene que purgar sus errores disputando ese angustioso ‘play-out’ para luchar por la permanencia o regresar de nuevo a la Tercera Federación por no haber sabido aprobar cuando le quedaban exámenes para hacerlo. Todo a 90 minutos, pero no sólo tendrá que estar pendiente de ganar al Girona B en Gaetá Huguet (12.00 horas, a puertas abiertas, tendrá que estar pendiente de lo que suceda en otros dos campos.

Al filial no le basta con ganar; debe esperar la colaboración de Valencia Mestalla o del Sant Andreu. / Juan Francisco Roca

Por ejemplo, pariendo de la base de que el filial albinegro tiene que ganar sí o sí, luego deberá esperar a que el Valencia Mestalla gane o empate en el campo del Olot, o que el líder y ascendido Sant Andreu gane al Barbastro en el Camp Municipal Narcís Sala. Esa tiene que ser la combinación perfecta. Todo lo que no sea ganar al filial del Girona podría conducir al CD Castellón B a jugar el ‘play-out’ (eliminatoria a doble partido para la salvación), o incluso el descenso como el Ibiza gane en su campo al Poblense.

Para este partido el conjunto castellonense de Óscar López pierde por sanción al lateral Álex Alcira, aunque recupera a tres pesos pesados como son Nico Font, Enric Gisbert y Rubén Catalá.

Posible once Castellón B: Sergio Torner; Ismael Fadel, David Sellés, Dennis Almiñana; Jorge Domingo, Toni Gabarri, Guillem Terma, Marcos Montero; Carlos Segura, Rubén Catalá y Nico Font.