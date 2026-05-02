La previa del Castellón-Córdoba: Aspirando a todo en el decisivo mes de mayo

Arranca mayo. El Día del Trabajador y de la Madre, el tiempo se estira, la luz estalla, las alergias se multiplican... Y en el fútbol, todo adquiere, de repente, una trascendencia máxima. Las ligas descuentan sus últimos partidos, los errores y acierto de magnifican porque el margen de error tiende a extinguirse... Bienvenidos al mes en el que se decide todo. Un mayo crucial para el Castellón, que encaraba esta jornada, que inicia la cuenta atrás de las últimas cinco, con tres puntos de margen respecto al séptimo, la misma distancia que le separa del ascenso directo (18.30 horas, SkyFi Castalia).

Difícil afrontar mejor que el Castellón este tramo crucial del campeonato. Pablo Hernández, que recupera (después de cumplir sanción en La Rosaleda) tanto a Alberto Jiménez como a Beñat Gerenabarrena, tiene, por vez primera en todo el curso, a toda su plantilla a su entera disposición.

Las mejores imágenes del entrenamiento en la víspera del Castellón-Córdoba / Kmy Ros / Kmy Ros

Al alza

No solo eso, sino que ha dejado atrás ese flojo marzo para emerger con la primavera sumando siete jornadas sin perder y 13 de los últimos 15 puntos en juego. No solo el fondo (la reacción), sino la forma, esa manera de competir entre auténticos transatlánticos (Málaga, Las Palmas, Deportivo...), con el hándicap de los arbitrajes (seis expulsiones y cinco penaltis en contra en sus últimos 11 encuentros).

Montaña rusa

Después de despachar a Almería y Granada en el SkyFi Castalia, hoy le toca otro equipo andaluz. El Córdoba, con una trayectoria similar a la de los albinegros en la época más reciente, se desenganchó de la pelea por subir tras sumar un paupérrimo uno de 24, aunque ha recobrado el pulso con cuatro triunfos sobre equipos, principalmente, de la zona baja. Sueña con un pleno al 15 para aspirar a un tope de 69 puntos, cifra que difícilmente le alcanzaría para promocionar. Pero todavía cuenta con algunas opciones, de ahí que no se tome la cita de esta tarde como un trámite.

Atención a...

Un Córdoba que viene con tres jugadores formados en la cantera del Villarreal (Iker Álvarez, Alberto del Moral y Dani Requena son presumibles titulares), así como Adri Fuentes, que jugó 10 encuentros de febrero a mayo del 2023 en el Castellón, sin ver portería, habiendo marcado 16 goles el año pasado con el Tarazona en Primera Federación y ahora suma una docena con los blanquiverdes.

Iván Ania cuenta con las ausencias de Franck Fomeyem, Adilson Mendes e Isma Ruiz. No son, ni el técnico ovetense ni el equipo blanquiverde, buenos clientes para el Castellón. El Córdoba ha ganado cuatro de sus últimos duelos, tanto aquí como en el Nuevo Arcángel (y el marcador restante fue un empate). Las dos últimas visitas al SkyFi Castalia tuvieron el denominador de las agónicas victorias visitantes (ambas en el tiempo de descuento), fruto de increíbles remontadas en sendos encuentros repletos de polémica arbitral.

Un «partido atractivo»

«Es un equipo que juega a un ritmo muy alto, que llega con muchísima gente y amenaza con muchos jugadores», detalló Ania sobre los albinegros. «Te obliga a estar muy intenso en lo defensivo y muy ajustado en la presión, porque cuando llegan al área meten muchísima gente y a veces tienen hasta superioridad numérica», profundizó el asturiano, que entró en comparaciones: «Es cierto que no es el Castellón de la temporada pasada, a pesar del cambio de sistema, pero el modelo y la propuesta son muy parecidos». «Será un partido atractivo, muy bonito para el espectador» definió el entrenador del Córdoba, que constató: «Nos conocemos bien, llevamos un camino muy similar».

Con Alberto y Gere, ¿quiénes caen?

Volviendo al Castellón, Alberto y Beñat recuperarán la titularidad. Caerá, pues, uno de los dos centrales (Agustín Sienra o Fabrizio Brignani), así como, presumiblemente, Adam Jakobsen para reorganizar el centro del campo, aunque tanto el danés como Ronaldo Pompeu estuvieron a un gran nivel en La Rosaleda.

Eso es lo bueno, la cantidad y la variedad de recursos para un excitante mes de mayo.