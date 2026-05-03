Álvaro García y su primer gol con el Castellón: "Es una piedra que me sirve..."

Álvaro García fue uno de los nombres propios del CD Castellón en la derrota ante el Córdoba CF. El atacante cántabro salió desde el banquillo, agitó el tramo final y firmó su primer gol como albinegro, aunque el tanto no evitó un resultado doloroso en el SkyFi Castalia.

Un estreno goleador con sabor amargo

El futbolista no escondió la contradicción de marcar y marcharse de vacío. “Soy de los que opinan que los goles tienen importancia cuando dan puntos. Cuando no, sirven para poco, que es como ha sido”, explicó.

Aun así, en lo personal sí le concede valor al tanto: “Es una piedra que me sirve de sustento para poder seguir hacia adelante”. Un impulso individual en un momento decisivo del curso.

El Castellón generó, pero no encontró premio

Álvaro defendió que el equipo hizo muchas cosas bien pese a la derrota. “Para el aficionado neutral ha sido un partido súper divertido, con muchas ocasiones y muchas alternativas”, señaló.

El atacante entiende que la producción ofensiva debe marcar el camino: “Para ganar necesitas hacer ocasiones; y cuanto más hagas, más cerca estás”. Eso sí, también apuntó a la necesidad de corregir atrás: “Hay que intentar cerrar atrás, no conceder esos goles”.

Otro goleador más, otro suplente que marca Al partido 12+1, Álvaro García estrenó su cuenta realizadora con el Castellón. Bastantes encuentros, eso sí, emergiendo siempre en los compases finales (menos frente al Racing, que salió justo después del descanso). A la postre, otro futbolista del Castellón que se suma al listado de realizadores, así como otro que ve portería en un partido saliendo desde el banquillo.

Iker Álvarez frenó la reacción

El jugador albinegro reconoció el papel decisivo del portero del Córdoba, clave para sostener el triunfo visitante. “Ha estado muy acertado, le ha sacado una mano a Camara, otra a Mabil...”, valoró.

Ceuta, primera parada de la reacción

Con cuatro semanas por delante, Álvaro evitó mirar demasiado lejos. “Quedan cuatro semanas; olvidarlo rápido y ver hasta dónde llegamos”, afirmó.

El mensaje es claro: pensar solo en lo inmediato. “El siguiente objetivo es ir a Ceuta, ganar, y así al siguiente y al siguiente”, remarcó.

Galería: Búscate en los aledaños del SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Córdoba / Toni Losas

El SkyFi Castalia empuja incluso en la derrota

Álvaro cerró su análisis con un mensaje de agradecimiento a la afición. “Hemos conseguido entre todos generar una comunión increíble: pierdes, acaba el partido y te animan”, destacó.

Y resumió el valor del SkyFi Castalia en una frase: “Somos unos privilegiados. Nos tenemos que aprovechar de que Castalia aprieta para poder acercarnos al objetivo”.

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