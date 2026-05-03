Triunfo insuficiente para el CD Castellón B: condenado a disputar el ‘play-out’ (4-2)

La vida de enseña a que uno no pude confiarse de nadie ni de nada en el mundo del deporte (e incluso en otros ámbitos). El CD Castellón B, que acudía a la última cita de la temporada (fase regular) sin depender de sí mismo, ganó su partido al Girona B, pero nadie le echó un cable. El Valencia Mestalla, con reservas, perdió en Olot; y el Sant Andreu encajó el gol del Barbastro en el minuto 86. Y con ese marcador condenó al filial albinegro a disputar el maldito play-out. Este lunes (13.00 horas) conocerá a su rival en la eliminatoria a doble partido: SD Logroñés, Estepona o Real Madrid C. De ahí saldrá el último escollo para ganar y evitar el descenso a Tercera Federación.

Marcos Montero pelea un balón junto a Garrido, en el centro del campo del Gaetà. / Juan Francisco Roca

El encuentro en Gaetà Huguet

Se sabía que no era suficiente con ganar al Girona B. Tocaba esperar algún favor de rivales como el Valencia Mestalla o la UE Sant Andreu. Ninguno jugó a favor del CD Castellón B. Gerundenses y oscenses vencieron y lograron la permanencia. Ibiza Isilas Pitiusas, Atlètic Lleida, Porreres, Andratx y Torrent conforman la lista de descendidos.

El conjunto de la capital de la Plana, que salió del primer minuto a por la victoria, encarriló pronto el partido por mediación de Nico Font (min. 10). Isi Angulo erró el segundo, pero en el minuto 36 Carlos Segura anotó su 19º gol esta temporada. Y, en el 43', Nico Font firmó el 3-0.

Cumplió Dennis Almiñana jugando en defensa, en la imagen pugnando un balón con Pol Trigueros. / Juan Francisco Roca

Susto inicial: del 3-0 al 3-2 en un suspiro

Parecía todo sentenciado con el 3-0 al descanso. Pero, en el arranque de la segunda parte, los cuatro cambios que introdujo el técnico visitante le dio más chispa a su equipo

Así, en cinco minutos se situó con un 3-2 y las dudas durante muchos minutos. Valía ese marcador porque el Barbastro estaba empatando en Sant Andreu.

En otro estirón en la recta final, Miguelón Ferrer cabeceó a la red para el 4-2. Quedaba nada: siete minutos. Poco después llegó el golpe bajo que lo echaba todo al traste: Gol del Barbastro en el minuto 86. El 0-1 condenaba al filial albinegro a recurrir al play-out para no bajar a Tercera.

Una curiosidad

El gol del Barbastro lo anotó Yeray Izquierdo, hasta hace pocos meses futbolista del Castellón B. Además, también ha jugado en el Sant Andreu. Todo muy rocambolesco, ¿no?

El mediocentro Guillem Terma, codo a codo con Gibi, en una acción del partido de este domingo. / Juan Francisco Roca

Hoy, día D

Este lunes será el sorteo (13.00 horas). El próximo fin de semana arrancará esta eliminatoria a doble partido contra la SD Logroñés, el CD Estepona o el Real Madrid C. El sorteo decidirá el orden de las eliminatorias.

Ficha técnica

Castellón B: Sergi Torner; Ismael Fadel, Chabel, Dennis Almiñana; Guillem Terma (José Nadal, min. 62), Gabarri, Montero (Óscar, min. 70); Carlos Segura (Jacobo, min. 82), Rubén Catalá (Miguelón, min. 62) e Isi Angulo (Jorge Domingo, min. 70).

Girona B: Andreu; Pol Trigueros (Ferran, min. 46), Raúl, Miguel Sánchez (Biel, min. 46), Garrido (Pablo, min. 68), Mono, Oriol, Javi González (Katshu, min. 46), Mario, Salguero y Gibi (Sarasa, min. 46).

Goles: 1-0. Min. 10: Nico Font. 2-0. Min. 36: Segura. 3-0. Min. 43: Nico Font. 3-1. Min. 47: Katshu. 3-2. Min. 49: Mario. 4-2. Min. 83: Miguelón.

Árbitro: Alberto Fernández Nicolás (Zaragoza). Amonestó a los locales Fadel y Terma; y al visitante Raúl Martínez.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 1.800 espectadores.