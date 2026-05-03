La intrahistoria del Castellón-Córdoba: la otra cara de un partido señalado en el SkyFi Castalia

Jarro de agua fría para el CD Castellón en el SkyFi Castalia. El Córdoba CF volvió a ejercer de bestia negra de los orelluts con una victoria que aleja a los de Pablo Hernández de sus opciones de ascenso directo. Para más castigo, los dos goles visitantes llevaron la firma de un ex, Adri Fuentes, que decidió el partido en el inicio de la segunda parte.

El Castellón tuvo ocasiones claras para adelantarse, especialmente con el 0-0, cuando Iker Álvarez y el larguero evitaron el gol de Camara apenas dos minutos antes del 0-1. La respuesta cordobesista fue letal: Adri Fuentes remató a placer en el 53’ y, diez minutos después, repitió con un disparo raso para poner el 0-2.

El golpe fue duro e injusto para un Castellón que había competido bien, con fases de dominio y llegadas de peligro de Camara, Ronaldo Pompeu, Cipenga y Jakobsen. En la primera parte, ambos equipos jugaron a un ritmo alto y el 0-0 al descanso no reflejó la cantidad de ocasiones generadas.

Pablo Hernández movió el banquillo en busca de una reacción y el equipo no perdió la fe. Álvaro García, asistido por Mabil, recortó distancias en el 81’ y encendió el SkyFi Castalia. El Castellón apretó hasta el final, pero se topó de nuevo con Iker Álvarez, decisivo ante Cala, mientras Matthys también sostuvo a los locales con paradas importantes.

El 1-2 deja un paso atrás doloroso, aunque no definitivo. El Castellón cae ante un Córdoba que agranda su maldición en Castalia, pero todavía conserva margen para levantarse en la recta final.

El ambiente

La amenaza de lluvia, durante todo el sábado, no impidió, en el antepenúltimo compromiso de la fase regular en casa, que el SkyFi Castalia registrara una notable cifra de espectadores: 13.217. Lástima del resultado.

El Córdoba había dispuesto de 534 entradas en la zona visitante, mientras que seguidores blanquiverdes también se dejaron sentir en otros sectores del estadio, debido a la importante colonia cordobesa en la provincia y en zonas limítrofes. El buen rollo y el pique sano prevaleció en una creciente rivalidad, ya que ambos equipos llevan luchando por lo mismo en el último lustro.

Esta afluencia la sitúa como el tercer partido con más público de esta excitante y prometedora temporada en el coliseo de la avenida Benicàssim, por detrás de los 14.201 del día de Racing de Santander o los 13.339 de la inolvidable noche frente al Deportivo.

Entre los asistentes, Marc Castells, uno de los jugadores con más carisma que han vestido la camiseta albinegra en los últimos tiempos.

El concurso del descanso, a cargo de Coolmod, sigue sorprendiendo y animando el ratito del intermedio.

#PonteLaAlbinegra

Ambiente de partido grande, con el llamamiento del club a lucir los colores albinegros en camisetas y bufandas como la del lema ¿Y si sí?, que puede adquirirse en los quioscos, junto a el Periódico Mediterráneo, por tan solo 10 euros y que tan buena aceptación está teniendo entre la hinchada.

Aficionados del Castellón, con la camiseta albinegra. / Toni Losas

Por otro lado, Fondo 1922 calentó en ambiente con una notable previa, con un tifo callejero y el corteo desde la Rotonda de la Afición hasta el estadio, antes de dejarse la voz y el alma animando a los de Pablo Hernández.

El sábado, en Ceuta

El Castellón visitará (9 de mayo del 2026), el sábado que viene a las 14.00 horas, el estadio Alfonso Murube (39ª jornada).

El desplazamiento más complejo del curso por las conexiones con la ciudad norteafricana, pero la Fedpecas lanza viaje, que incluyen los billetes de autobús y ferry: 145 euros (entrada aparte) para peñistas y cinco euros más para los no peñistas, con salida el viernes a las seis de la tarde.