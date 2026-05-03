Las notas del Castellón-Córdoba | ¿Quién ha sido el jugador más destacado? ¡Entra y vota!

El CD Castellón sufrió un duro golpe en el SkyFi Castalia ante un Córdoba CF que volvió a confirmar su condición de bestia negra de los orelluts. El conjunto andaluz se llevó un triunfo que deja a los de Pablo Hernández más lejos de la pelea por el ascenso directo y que supuso un auténtico jarro de agua fría por el desarrollo del encuentro.

El protagonista fue un ex, Adri Fuentes, que firmó los dos goles visitantes en el arranque de la segunda parte. El delantero, que pasó sin demasiado ruido por Castalia en la segunda vuelta de la temporada 2022/2023, regresó convertido en verdugo. Su doblete castigó con dureza a un Castellón que, con 0-0, había tenido opciones claras para adelantarse.

La más evidente llegó poco antes del primer gol cordobesista, cuando Iker Álvarez y el larguero evitaron el 1-0 de Camara. Casi de inmediato, el Córdoba respondió con una acción letal que Adri Fuentes culminó en el minuto 53. Diez minutos después, el atacante repitió con un disparo raso para colocar un 0-2 que obligaba al Castellón a remar a contracorriente.

El equipo albinegro no se rindió. Pablo Hernández agitó el banquillo y encontró respuesta en los cambios. Álvaro García, asistido por Mabil, recortó distancias en el minuto 81 y encendió de nuevo a Castalia. El 1-2 abrió la puerta a una reacción que quedó a medias, frenada por un Iker Álvarez decisivo bajo palos.

Antes, el partido ya había ofrecido un primer tiempo vibrante, con ocasiones en ambas áreas y un ritmo alto desde el inicio. Matthys sostuvo al Castellón en los primeros compases, mientras Camara, Ronaldo, Cipenga y Jakobsen rozaron el gol en diferentes fases.

La derrota deja un paso atrás doloroso para el Castellón, sobre todo por las ocasiones desperdiciadas y por el momento en el que llegaron los golpes del Córdoba. Aun así, el equipo volvió a mostrar carácter hasta el final. Nada está perdido, pero el margen se estrecha y la reacción deberá llegar cuanto antes.

El uno a uno

Estas han sido las notas, a juicio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Alberto |7| Otra actuación notable del ‘ex’ del Córdoba, con serias dificultades ante Adri Fuentes.

Galería: Búscate en los aledaños del SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Córdoba / Toni Losas

El resto de los titulares

Matthys |7| El cancerbero belga firmó dos buenas intervenciones, ya con el 0-2, para mantener un rayo de esperanza.

Mellot |4| El francés fue superado, en sendas acciones calcadas, en los dos goles blanquiverdes por exceso de confianza.

Brignani |6| Encuentro difícil ante la eterna amenaza del Córdoba, un Fuentes que burló la vigilancia para anotar dos goles a placer.

Lucas Alcázar |5| Ha perdido un punto de chispa y explosividad respecto al tramo inicial, aunque tapó bien a Carracedo, un puñal.

Cipenga |5| Cuando tiene el balón, da la sensación de que va a pasar algo, aunque esta vez no estuvo nada resolutivo.

Gerenabarrena |6| Condicionado por la tarjeta que vio, debió medirse un tanto, pero sin escatimar un ápice de su entrega y versatilidad.

Ronaldo Pompeu |5| Amenazador a balón parado, aunque no tan lúcido en el juego dinámico, perdiendo demasiados balones.

Jakobsen |6| Decreciente, después de un primer tiempo cuyos movimientos de fuera hacia adentro sembraron el caos.

Cala |5| Vigilado en el arranque de la tarde, después tampoco pudo sacar demasiado de su chistera personal.

Camara |6| Entre Iker Álvarez y el travesaño le negaron el 1-0 apenas un par de minutos antes del 0-1. Puede dar más de sí.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Córdoba / Toni Losas

Los que salieron desde el banquillo

Mabil |6|. Asistente.

Sienra |5|. Refresco.

Suero |6|. Reaparecido.

Álvaro García |6|. Goleador.

Doué |4|. Frío.