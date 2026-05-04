Calculadora | Así queda la clasificación de Segunda tras la victoria del Almería: ¿Qué opciones tiene el Castellón?

El Almería, que tuvo uno de esos arbitrajes amables que nunca tiene el Castellón, superó este lunes al Mirandés en un partido de muchos goles y alejó el ascenso directo a seis puntos de los orelluts, a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato regular de Liga.

Un penalti más que dudoso en el tramo postrero del encuentro sentenció al Mirandés. Lo provocó y lo anotó Morcillo para subir al marcador el 4-2 definitivo.

En la primera parte, el encuentro comenzó sin tregua. En apenas 18 minutos se habían marcado cuatro goles, dos por equipo. En la segunda parte, Medrano en propia puerta hizo el 3-2 antes de la sentencia del penalti.

Con este resultado, el Almería escala posiciones y finaliza la jornada en la segunda posición, en la última plaza que otorga el ascenso directo, con 70 puntos y siguiendo la estela del líder Racing de Santander (72 puntos).

La jornada no ha sido nada propicia para los intereses del Castellón, que cayó derrotado ante el Córdoba y encara el último mes de Liga en la quinta plaza, dentro de los puestos de play-off, con 64 puntos. Por delante, además de los mentados Racing y Almería, el equipo de Pablo Hernández tiene al Deportivo (tercero con 68 puntos) y Las Palmas (cuarto con 66).

El equipo orellut fue el único de los conjuntos en zona de play-off o ascenso directo que no ganó en la pasada jornada. Sí lo hizo el Málaga, que es sexto y cierra la zona noble con 63 puntos.

En el balcón de la promoción asoman el Burgos (séptimo con 62 puntos) y el Eibar (octavo con 61). También mantiene opciones el Córdoba, que logró ante el Castellón su quinta victoria consecutiva y es noveno con 57.

Cabe recordar que el Castellón visitará al Ceuta el sábado a las 14.00 horas. Después recibirá al Cádiz, viajará a Huesca y cerrará la Liga en casa con el Eibar.