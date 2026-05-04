Castellón | La inoportuna respuesta del director deportivo del Córdoba a la rueda de prensa de Pablo Hernández
Juan Gutiérrez 'Juanito' publica un comentario en las redes sociales que está fuera de lugar sobre el análisis del partido del SkyFi Castalia por parte del entrenador albinegro
Juan Gutiérrez Moreno ‘Juanito’, actual director deportivo del Córdoba CF, es una figura conocida en el fútbol español… pero también discutida en su etapa en los despachos.
A una de las caras visibles del actual proyecto blanquiverde no se le ha ocurrido otra cosa que, a través de su perfil de X (la antigua Twitter), responder a la valoración del partido que Pablo Hernández hizo el sábado por la noche, tras el 1-2 sufrido por el CD Castellón en el SkyFi Castalia. Algo muy desafortunado y poco apropiado.
¿Quién es Juanito?
Excentral internacional con España y referente del Real Betis, Juanito tuvo una carrera notable como futbolista, con títulos como la Eurocopa 2008 o la Copa del Rey con el club verdiblanco.
Tras colgar las botas, inició una trayectoria irregular en los banquillos antes de reconvertirse en director deportivo. Desde finales de 2019 lidera la parcela deportiva del Córdoba CF, donde ha ganado peso progresivamente dentro del proyecto.
Luces… pero también sombras en su gestión
Su etapa en Córdoba no ha sido lineal. De hecho, uno de los momentos clave fue el descenso del equipo en la temporada 2020/2021, que marcó un punto de inflexión en la planificación deportiva.
A partir de ahí, logró reconducir el proyecto con el ascenso desde Segunda Federación y cierta estabilidad posterior, lo que le ha permitido mantenerse en el cargo e incluso renovar recientemente hasta 2027.
Sin embargo, el balance genera debate:
- Planificación irregular en diferentes mercados
- Dependencia de rachas deportivas muy marcadas
- Sensación de proyecto más reactivo que estructural en algunos momentos
Perfil continuista y bajo el paraguas del club
Juanito es, sobre todo, un perfil continuista y muy alineado con la propiedad (Infinity/Strives), lo que le ha permitido sobrevivir a cambios y crisis internas.
Esto tiene doble lectura:
- A favor → estabilidad institucional
- En contra → menor exigencia externa y menor ruptura en momentos críticos
Un director deportivo “de contexto”
Más que un arquitecto de proyecto a largo plazo, su figura encaja mejor como gestor de contexto: ha sabido sostener al Córdoba en momentos complicados, pero no siempre ha convencido en la construcción de plantillas dominantes o coherentes a largo plazo.
En resumen, Juanito es un director deportivo con peso en el Córdoba, pasado de élite como jugador y resultados aceptables en su etapa reciente, pero con una gestión que sigue generando dudas fuera de El Arcángel, especialmente en términos de ambición y consistencia deportiva.
¿Qué es lo que dijo?
Así, ante el titular de un medio de comunicación de Córdoba, que resumía el análisis de Pablo Hernández, tras el Castellón-Córdoba bajo el titular "Por juego y ocasiones debimos llevarnos el partido", Juanito contestó con el siguiente mensaje:, publicado el domingo: "Que mal se ve el fútbol a ras de suelo".
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