El Castellón y la metáfora de la botella sobre sus opciones: ¿medio llena o medio vacía?

La injusta derrota frente al Córdoba descabalga a los albinegros de la lucha por el ascenso directo. Tanto, que si este lunes por la noche se cumple la lógica y el Almería derrota al Mirandés al cobijo de su público (20.30 horas), la segunda plaza ya estará a siete puntos, a falta de 12. La situación obligaría a los de Pablo Hernández a firmar el pleno y esperar que esos hipotéticos 76 puntos les alcance para subir directamente, algo que parece poco probable. Aquí, la botella la vemos medio vacía.

Sin embargo, el Castellón está perfectamente consolidado en puestos de play-off, en una jornada, la que ha iniciado la cuenta atrás de las últimas cinco, que nuevamente le ha perjudicado más que beneficiado, de ahí que sea quinto. Con todo, el margen con el séptimo es de dos puntos (golaveraje particular ganado respecto al Burgos) y tres al Eibar (al que recibe en la última fecha). Aquí contemplamos la botella medio llena.

Duelo directo

El enfrentamiento directo del fin de semana que, como la inmensa mayoría, habría sido más satisfactorio para los interese albinegros si hubiera terminado en reparto de puntos, sirvió para que el Eibar viera frenada su increíble escalada y para que el Málaga se levantara del 2-3 con el Castellón en La Rosaleda para soplar, de nuevo, en el cogote de los orelluts (2-4).

Líos en Riazor y El Sardinero

En la apertura de la jornada, el Deportivo, en un encuentro repleto de tensión, jugadas polémicas y una cuestionable mediación del VAR, amarró la victoria contra el Leganés, con Álvaro Fernández deteniendo un penalti en el minuto 104 que no alteró el 2-1.

Por unos instantes, el Racing de Santander se complicó la vida contra el Huesca, que se adelantó en El Sardinero. Remontó pero, con el 3-2, aupado por otra expulsión del rival (la 10ª de un rival suyo), los santanderinos acabaron por doblegar a los oscenses (4-2), para mantenerse en lo más alto.

Galería: Búscate en los aledaños del SkyFi Castalia en la previa del Castellón-Córdoba / Toni Losas

El Sanse ayuda a medias

A continuación, Anoeta fue el escenario de un encuentro disputado entre la Real Sociedad B y el Burgos en el que no se movió el marcador, en el tercer encuentro seguido sin ganar de los de Luis Miguel Ramis.

Triunfo por la mínima del Las Palmas

La sesión dominical concluyó en el Estadio Gran Canaria, donde Jesé inauguró pronto el marcador contra el Valladolid. Estanis Pedrola, en el segundo tiempo, dobló la ventaja de los insulares. Luego, Biuk recortó en el 82’ (2-1).

El cierre

La 38ª jornada concluye con el Almería-Mirandés (20.30 horas): solamente en el caso de que los locales no ganen, el ascenso directo estará a cuatro puntos, con las mismas jornadas por delante.

Con todo, el Castellón se aplica al partido a partido, empezando por el del Ceuta del próximo sábado, a las 14.00 horas, en el Alfonso Murube. A partir de ahí, otra vez a sacar humo a la calculadora.