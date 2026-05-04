CD Castellón | Dos años de 'la parada del ascenso' de Gonzalo Crettaz: "Estaba confiado, tenía que ser el momento"

Hoy, 4 de mayo del 2026, se cumplen dos años de unos de los momentos más felices de varias generaciones de aficionados orelluts. Aquel día del 2024, el CD Castellón disputaba en Murcia un encuentro clave en la pelea por el ascenso a Segunda División. En la última jugada del partido, Gonzalo Crettaz repelió un penalti que aseguró una victoria heroica de los orelluts, que al día siguiente, tras la derrota del Córdoba CF ante el filial del Granada, consiguieron el ascenso matemático a la categoría de plata.

El primer ascenso de la era Voulgaris fue arrollador. El equipo de Dick Schreuder avasalló en una primera vuelta histórica y compitió en la segunda para lograr el éxito con varias jornadas de antelación. Sin embargo, el final pudo ser muy diferente y haberse complicado. Como fuere, la aparición de Gonzalo (ahora jugador del NEC Nimega que entrena, precisamente, Schreuder) contra el Real Murcia despejó cualquier fantasma del pasado y adelantó las celebraciones en la capital de la Plana.

Gonzalo Crettaz, en el centro, abrazado por sus compañeros tras la parada decisiva contra el Real Murcia. / Israel Sánchez / La Opinión de Murcia

Horas después del Real Murcia-Castellón, y ya con el ascenso matemático en el bolsillo, Gonzalo Crettaz, héroe del ascenso, fue entrevistado por el periódico Mediterráneo.

Así explicó una parada histórica: "En instantes así, prefiero alejarme e intentar que el lanzador sienta que estoy tranquilo. Transmitir confianza. En esta categoría sin VAR, ir a protestar algo que ni siquiera vi bien no tenía sentido. Hice lo que trato de hacer siempre en los penaltis: mantener la calma. Estaba confiado, tenía que ser el momento. En la temporada siempre hay momentos clave, en los que tienen que pasar cosas determinantes, y en el fondo sabía que era así, y tuve la suerte de que lo paré y hoy en día estamos celebrando".

¿Análisis o intuición?: "Carlos (Gómez, entrenador de porteros) prepara todas las semanas un vídeo con las acciones a balón parado. Me gusta mirarlo, sobre todo antes del partido para tenerlo fresco. Sabíamos que seis de los siete penaltis de Pedro León habían ido a la derecha y uno al medio. Pero claro, en ese momento piensas ‘te va a tirar un penalti Pedro León que las ha visto de todos los colores y ¿si cambia ahora y lo tira a la izquierda?’ Pero al final me dije, mira, a la derecha y que sea lo que Dios quiera, a tirarse con el alma y a pararlo".

La aparición de Iago Indias en el rechace. "Si no llega a ser por él... Aparte de pararlo quería que por favor el rechace no fuera gol, me habría dolido más. Si Iago no hubiese estado tan rápido, nos marcan. Y doy las gracias de que mis compañeros tuvieran confianza en que lo iba a parar. De lo que pasó después no me acuerdo. Solo que estaba feliz, quería correr, gritar y celebrar con mis compañeros y la gente que vino a apoyarnos.

¿Es consciente de que la parada de Gonzalo siempre se recordará? "Creo que aún no he asimilado la magnitud que ha podido tener. Solo puedo estar agradecido. Es algo que ni siquiera alcanzas a soñar, a imaginar algo así. No encuentro otra manera de agradecerlo que decir lo orgulloso y feliz que estoy por cómo se ha dado todo. Ha sido año increíble en todos los sentidos, en victorias, en trabajo... Más allá del final, el año entero lo voy a recordar siempre y va a quedar marcado en toda mi vida".

El progreso del club

Después de aquel ascenso a Segunda División, el CD Castellón no ha parado de crecer. La temporada pasada consiguió el objetivo de la permanencia en la nueva categoría. En el presente, el equipo orellut, ahora entrenado por Pablo Hernández, está inmerso en la pelea por el ascenso a Primera División, categoría que no pisa desde 1991.

La espina de Murcia

Aquella parada conllevó, además, un matiz especial. Precisamente en Murcia el albinegrismo vivió uno de sus días más tristes, al perder, en 2003, el ascenso ante el Ciudad de Murcia. Por ello, la parada de Gonzalo fue tremendamente significativa.

Las celebraciones

La confirmación del ascenso dio paso a unas celebraciones pletóricas. No era para menos: el Castellón regresó con fuerza al fútbol profesional, donde quiere quedarse para rato. Así lo indica al menos la ambición del proyecto de Bob Voulgaris, dentro y fuera del campo.